Continua il maltempo in tutta la Sicilia, previsto nelle prossime ore un incremento di piogge, temporali e forti venti. Ecco cosa ci aspetterà nelle prossime ore.

Cosa accadrà nelle prossime ore

Secondo le informazioni fornite dalla redazione de ilmeteo.it e le parole del meteorologo Stefano Rossi: “nelle ultime ore una profonda circolazione ciclonica, posizionata a ridosso delle coste più settentrionali della Tunisia, sta dando origine a una severa ondata di maltempo che sta colpendo in modo particolare i settori più orientali della Sardegna, della Sicilia e alcuni tratti dell’area ionica”.

Nello specifico, questo fenomeno sta interessando particolarmente le zone orientali della Sardegna, della Sicilia con onde che hanno raggiunto e superato i 9 metri lungo le coste orientali della Sicilia e i 6-7 metri lungo le coste esposte della Sardegna.

Secondo il meteorologo Stefano Rossi il maltempo continuerà a interessare settori orientali della Sardegna e quelli sud-orientali della Sicilia. Nello specifico, tra il pomeriggio e la sera, mentre sulla Sardegna le precipitazioni cominceranno a diminuire, il nucleo più attivo del maltempo si concentrerà sulla Sicilia. Le piogge diventeranno sempre più abbondanti lungo il versante orientale dell’isola.

Forti venti e piogge, fino a quando?

Inoltre, come confermato dagli esperti, la giornata di oggi sarà quella peggiore: “la giornata peggiore sarà quella di martedì, quando si collocherà sul Canale di Sardegna. Attese raffiche anche oltre i 100km/h al Sud con intense mareggiate lungo le coste esposte“, questo quanto si legge da 3bmeteo.

Venti molto forti si faranno sentire su diverse aree marine: sul Mar Ligure orientale soffierà un Grecale o una Tramontana intensi, mentre sul Mar di Sardegna, Canale di Sardegna e Tirreno centro-meridionale il Grecale raggiungerà raffiche fino a 100 km/h o anche superiori. Lo Scirocco, invece, sferzerà lo Stretto di Sicilia e il Mar Ionio, con raffiche che potranno superare i 100 km/h. Anche sull’Adriatico si registreranno venti superiori agli 80 km/h, mentre i mari risulteranno mossi o in burrasca sul Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, Ionio e basso Tirreno.

Questa intensa ondata di maltempo, seppur in attenuazione, continuerà a influenzare gran parte della giornata di mercoledì 21, con una pausa temporanea prevista per giovedì 22.