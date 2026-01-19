“Agli studenti e alle studentesse dell’Università di Catania
A seguito della segnalazione di allerta meteo di codice rosso diramata questo pomeriggio dalla Protezione Civile regionale, permane anche per la giornata di domani, martedì 20 gennaio 2026, la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza (lezioni, esami, sedute di laurea) previste in tutte le sedi dell’Università di Catania (incluse le strutture didattiche di Ragusa e Siracusa).
Le attività potranno essere erogate in modalità online“.