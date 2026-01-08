Bonus energia graduatorie: Si chiude ufficialmente il percorso del Bonus Energia promosso dalla Regione Siciliana a sostegno delle imprese colpite dall’aumento dei costi energetici. L’assessorato regionale alle attività produttive ha adottato la graduatoria definitiva, consentendo di coprire tutti gli aventi diritto e recuperando anche le aziende che erano rimaste inizialmente escluse per mancanza di risorse finanziarie.

Grazie a uno stanziamento aggiuntivo di oltre 12,5 milioni di euro, il provvedimento amplia in modo significativo la platea dei beneficiari, rafforzando l’impatto complessivo della misura sul tessuto produttivo siciliano.

Bonus energia graduatorie: Recuperate 516 imprese inizialmente escluse

Con l’aggiornamento delle Bonus Energia graduatorie, vengono inserite 516 imprese che in una prima fase non avevano ottenuto il contributo. Questo intervento consente di garantire la copertura totale di tutte le domande ammissibili, evitando esclusioni legate esclusivamente alla carenza di fondi.

Nel complesso, sono 3.125 le imprese sostenute attraverso il Bonus Energia, un numero che testimonia l’ampiezza dell’intervento e la volontà della Regione di offrire risposte concrete alle difficoltà del sistema produttivo.

Bonus energia graduatorie: Importi e criteri di assegnazione

I contributi previsti dal Bonus Energia partono da un importo minimo di 3.000 euro, determinato sulla base dei parametri stabiliti dall’avviso pubblico. Le somme riconosciute tengono conto dei consumi energetici e dell’impatto economico subito dalle imprese a causa dell’aumento dei prezzi di luce e gas.

L’obiettivo della misura è quello di attenuare gli effetti del caro energia, sostenendo la continuità operativa delle aziende e preservando occupazione e competitività.

Pagamenti in arrivo tra fine gennaio e inizio febbraio

Con la pubblicazione delle graduatorie definitive del Bonus Energia, si apre ora la fase dei pagamenti. Secondo quanto comunicato dall’assessorato regionale alle Attività produttive, le erogazioni dei contributi sono previste tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio.

Si tratta di un passaggio atteso dalle imprese beneficiarie, che potranno così ricevere un sostegno economico concreto in tempi brevi.

Il messaggio della Regione alle imprese

L’assessore regionale alle attività produttive, Edy Tamajo, ha sottolineato come la chiusura del Bonus Energia rappresenti il rispetto di un impegno assunto con il mondo produttivo siciliano. Il recupero delle risorse e l’adozione delle graduatorie definitive consentono di non lasciare indietro nessuna azienda avente diritto, rafforzando il rapporto di fiducia tra istituzioni e imprese.