Con la riforma introdotta dal DL 127/2025, poi convertito nella Legge n. 164 del 30 ottobre 2025, la Maturità viene completamente ripensata, con particolare attenzione al colloquio orale, che diventa il momento centrale dell’esame. Di seguito tutti i dettagli.

Il nuovo colloquio orale

Nello specifico il nuovo colloqui per la maturità vertere a misurare:

il livello di apprendimento raggiunto dal candidato;

raggiunto dal candidato; conoscenze, abilità e competenze legate al proprio indirizzo di studio.

Cambia quindi il focus del colloqui: non più esclusivamente collegato alla preparazione scolastica di uno studente, ma progettato per osservare come quest’ultimo utilizza ciò che ha imparato: se sa collegare i contenuti, ragionare in modo critico, argomentare con chiarezza e dimostrare una maturità più completa alla fine del percorso scolastico.

La commissione d’esame, cosa cambierà

Nella Nuova Maturità 2026, la commissione d’esame torna a ricoprire un ruolo centrale e ben definito. Nelle scuole statali e paritarie, che sono sedi d’esame, verranno costituite commissioni d’esame, una per ogni due classi.

La composizione sarà così strutturata:

un Presidente esterno all’istituto

all’istituto due membri esterni

per ciascuna delle due classi, due membri interni

I membri interni della commissione apparterranno alle aree disciplinari indicate in un apposito decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito. In questo modo, la composizione della commissione sarà bilanciata tra membri interni ed esterni. Anche per quest’anno il Presidente sarà esterno e avrà il compito di assicurare che vengano rispettati criteri uniformi e le normative in tutte le commissioni.

Quattro discipline per il colloquio

La Riforma prevede:

le discipline oggetto del colloquio saranno 4

sarà sempre presente il commissario di Italiano

sarà sempre presente il commissario della disciplina della seconda prova scritta.

Il colloqui orale non è più visto come un semplici monologo, ma un vero e proprio dialogo, in cui è naturale che emergano collegamenti interdisciplinari.