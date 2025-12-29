Con la riforma introdotta dal DL 127/2025, poi convertito nella Legge n. 164 del 30 ottobre 2025, la Maturità viene completamente ripensata, con particolare attenzione al colloquio orale, che diventa il momento centrale dell’esame. Di seguito tutti i dettagli.
Il nuovo colloquio orale
Nello specifico il nuovo colloqui per la maturità vertere a misurare:
- il livello di apprendimento raggiunto dal candidato;
- conoscenze, abilità e competenze legate al proprio indirizzo di studio.
Cambia quindi il focus del colloqui: non più esclusivamente collegato alla preparazione scolastica di uno studente, ma progettato per osservare come quest’ultimo utilizza ciò che ha imparato: se sa collegare i contenuti, ragionare in modo critico, argomentare con chiarezza e dimostrare una maturità più completa alla fine del percorso scolastico.
La commissione d’esame, cosa cambierà
Nella Nuova Maturità 2026, la commissione d’esame torna a ricoprire un ruolo centrale e ben definito. Nelle scuole statali e paritarie, che sono sedi d’esame, verranno costituite commissioni d’esame, una per ogni due classi.
La composizione sarà così strutturata:
- un Presidente esterno all’istituto
- due membri esterni
- per ciascuna delle due classi, due membri interni
I membri interni della commissione apparterranno alle aree disciplinari indicate in un apposito decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito. In questo modo, la composizione della commissione sarà bilanciata tra membri interni ed esterni. Anche per quest’anno il Presidente sarà esterno e avrà il compito di assicurare che vengano rispettati criteri uniformi e le normative in tutte le commissioni.
Quattro discipline per il colloquio
La Riforma prevede:
- le discipline oggetto del colloquio saranno 4
- sarà sempre presente il commissario di Italiano
- sarà sempre presente il commissario della disciplina della seconda prova scritta.
Il colloqui orale non è più visto come un semplici monologo, ma un vero e proprio dialogo, in cui è naturale che emergano collegamenti interdisciplinari.