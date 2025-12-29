Palco montato, luci accese, l’attesa che cresce: Catania è pronta a salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno nel cuore vibrante del suo centro storico. La notte del 31 dicembre, piazza Duomo diventerà si trasformerà in un grande palco a cielo aperto dove musica ed emozioni accompagneranno la città verso il 2026. Durante la serata numerosi artisti e cantanti accompagneranno il pubblico verso il countdown ma a scandire i minuti che porteranno al brindisi di mezzanotte sarà uno tra i più riconoscibili e seguiti della scena musicale italiana: Ghali, protagonista di uno showcase pensato per chiudere l’anno in un vortice di pura energia.

Capodanno in piazza Duomo: Ghali protagonista

Lo showcase di Ghali, organizzato dall’amministrazione comunale di Catania, prodotto da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management, promette di essere uno degli eventi di punta delle festività. Nel suggestivo scenario del centro storico etneo, l’artista porterà sul palco il suo sound inconfondibile e una visione artistica capace di parlare a pubblici diversi, mescolando lingue, influenze culturali ed estetiche moderne. Un appuntamento che non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio momento collettivo di festa, pensato per coinvolgere cittadini e visitatori in una notte che celebra la musica come linguaggio universale.

Ghali: il successo in Italia e nel mondo

Con all’attivo 60 Dischi di Platino, 21 Dischi d’Oro e milioni di follower sulle principali piattaforme social, Ghali rappresenta oggi una delle voci più influenti della musica italiana nel mondo. Dopo aver segnato il 2024 con brani di grande successo come “Casa mia”, “Paprika” e “Niente Panico”, definita dallo stesso artista come la canzone più importante della sua carriera, nel 2025 ha continuato a consolidare il suo percorso con il singolo “Chill”, registrato nei prestigiosi Miraval Studios in Provenza. A luglio, inoltre, il brano “Maneskin”, realizzato con Shiva, ha conquistato il primo posto sulle principali piattaforme di streaming, confermando Ghali come uno degli artisti più ascoltati e apprezzati del momento. Un percorso che rende il Capodanno catanese non solo una festa, ma un evento musicale di grande richiamo.