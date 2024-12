La splendida Piazza Duomo di Catania si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: “Capodanno in Musica”, una serata imperdibile che darà il benvenuto al 2025 con una festa straordinaria all’insegna della musica e dello spettacolo. Martedì 31 dicembre, a partire dalla prima serata, la piazza più iconica della città siciliana diventerà il palcoscenico di un concerto che promette di essere indimenticabile. L’evento, condotto dalla brillante Federica Panicucci insieme al carismatico Fabio Rovazzi, sarà trasmesso in diretta su Canale 5, coinvolgendo milioni di spettatori in tutta Italia.

La conferenza stampa

La serata prenderà il via subito dopo il tradizionale discorso del Presidente della Repubblica, inaugurando una lunga notte di musica e divertimento che accompagnerà tutti verso l’arrivo del nuovo anno. La presentazione dell’evento, che sarà ad ingresso gratuito, si è tenuta nei giorni scorsi nel cuore della città, presso il Municipio di Catania (Palazzo degli Elefanti), in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di personalità politiche e culturali di grande rilevanza. Erano infatti presenti il vicesindaco di Catania, Paolo La Greca, l’assessore regionale siciliana al Turismo, Elvira Amata, e il presidente del consiglio comunale, Sebastiano Anastasi. Non sono mancati anche i rappresentanti di Mediaset, con il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, e l’Amministratore Delegato di Radiomediaset, Paolo Salvaderi, che hanno entusiasticamente confermato la portata dell’evento.

Gli artisti presenti

Sul palco, si alterneranno alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, che renderanno questa serata un’occasione unica per festeggiare il nuovo anno in grande stile. Tra gli artisti che si esibiranno ci saranno volti noti e amati da tutte le generazioni, come Alberto Urso, Baby K, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Mietta, Paolo Meneguzzi, Riki, Spagna, e molti altri. Ci sarà anche spazio per le nuove promesse della musica, con le performance di LDA, Marco Masini, Grelmos, Cioffi, El Ma, I Desideri, Berna, Ludwig, e Vida Loca, che porteranno la loro energia sul palco di Piazza Duomo.

La serata vedrà anche la partecipazione speciale di Gigi D’Alessio, un’artista che ha fatto la storia della musica italiana e che sicuramente regalerà ai presenti e agli spettatori a casa momenti indimenticabili. Non mancheranno inoltre le esibizioni dei giovani talenti provenienti dalla scuola di “Amici”, il programma che da anni ha sfornato grandi stelle della musica pop italiana.

Una grande festa

L’atmosfera che si respirerà in Piazza Duomo sarà carica di emozione e di energia, con i cittadini e i turisti che si ritroveranno insieme per vivere un Capodanno diverso, pieno di musica, spettacolo e magia. In collaborazione con la Regione Siciliana e Mediaset, l’evento rappresenta non solo un momento di svago e divertimento, ma anche una vetrina internazionale per la città di Catania e per la Sicilia, un’occasione per mostrare al mondo intero la sua bellezza, la sua cultura e la sua vivacità. Il Capodanno in Musica a Catania si preannuncia quindi come uno degli eventi più spettacolari e imperdibili di quest’anno, con una line-up straordinaria che saprà soddisfare i gusti di tutti e regalare un inizio di anno davvero speciale. Non resta che prepararsi a vivere una notte unica, tra luci, musica e tanta, tantissima emozione!