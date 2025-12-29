Bonus 2026: Il nuovo anno porterà con sé una conferma solo parziale delle agevolazioni economiche a cui gli italiani si sono abituati negli ultimi anni. I bonus 2026 saranno un mix di incentivi rinnovati, misure rimodulate e agevolazioni che invece usciranno definitivamente di scena. Dalla casa alla famiglia, dalle bollette agli elettrodomestici, ecco una guida completa ai principali bonus da tenere d’occhio nel 2026.

Bonus elettrodomestici e mobili: cosa resta nel 2026

Tra le conferme più attese c’è il bonus elettrodomestici e mobili legato alle ristrutturazioni edilizie. Anche nel 2026 sarà possibile detrarre il 50% delle spese sostenute per arredi ed elettrodomestici destinati a immobili in ristrutturazione, fino a un tetto massimo di 5.000 euro. La detrazione verrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Accanto a questa misura resta attivo anche l’incentivo per gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica, di classe B o superiore, prodotti in Europa. In questo caso è previsto uno sconto diretto del 30% sul prezzo di acquisto, fino a 100 euro, che sale a 200 euro per le famiglie con Isee sotto i 25.000 euro. È obbligatoria la rottamazione del vecchio elettrodomestico.

Bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus

Nel 2026 continua il bonus ristrutturazioni con detrazione Irpef al 50% per gli interventi sull’abitazione principale, fino a un massimo di 96.000 euro. Per seconde case e altri immobili l’aliquota scende al 36%, mantenendo lo stesso tetto di spesa. Il rimborso avviene sempre in 10 anni.

Restano sostanzialmente invariati anche ecobonus e sismabonus, con detrazioni al 50% per la prima casa e al 36% per le altre. Sparisce invece il bonus barriere architettoniche, che non sarà più disponibile dal 1° gennaio 2026.

Bonus bollette, Carta acquisti e Carta dedicata a te

Sul fronte del sostegno al reddito, nel 2026 viene confermato il bonus bollette per le famiglie con Isee fino a 25.000 euro. Lo sconto sulle utenze domestiche sarà applicato automaticamente, a condizione di aver presentato la Dichiarazione Isee.

Torna anche la Carta acquisti, una prepagata da circa 80 euro ogni due mesi destinata a over 65 e famiglie con bambini sotto i 3 anni. Confermata inoltre la Carta dedicata a te, con un contributo una tantum da 500 euro per nuclei con almeno tre componenti e Isee fino a 15.000 euro.

Bonus 2026 per le famiglie: mamme, natalità e asili nido

Ampio spazio ai bonus famiglia nel 2026. Il bonus mamme lavoratrici viene rafforzato: l’importo salirà a 60 euro mensili, fino a un massimo di 720 euro annui, per le madri con due o più figli.

Confermato anche il bonus natalità, che prevede 1.000 euro una tantum per ogni nuovo nato, adottato o in affido, per famiglie con Isee sotto i 40.000 euro. Resta centrale il bonus asilo nido, con rimborsi delle rette fino a un massimo annuale variabile in base all’Isee minorenni e all’età del bambino.

Chiude il quadro il bonus per le attività extrascolastiche: fino a 300 euro per figlio tra i 6 e i 14 anni, destinati a sport e attività ricreative, per famiglie con Isee fino a 15.000 euro.