Meteo Sicilia: continua il maltempo in gran parte della Sicilia, con piogge e cieli grigi che interessano numerose città dell’isola. Secondo quanto diramato della Protezione Civile le precipitazioni, inizialmente isolate, col passare delle ore, stanno diventando sparse e in alcuni casi assumono carattere di rovescio o temporale. Le zone più colpite risultano quelle centrali e orientali, dove i fenomeni possono risultare localmente più intensi. Le condizioni meteo avverse si accompagnano a venti sostenuti e un generale abbassamento delle temperature, si rende così necessaria prudenza negli spostamenti. Di seguito tutte le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Sicilia, diramata allerta gialla

Per la giornata di oggi, sabato 27 dicembre, si prevede tempo instabile su gran parte dell’isola, con un cielo irregolarmente nuvoloso su gran parte delle città siciliane. Previste diverse piogge sparse anche a carattere temporalesco nelle città di Ragusa e Siracusa. L‘unica città in cui il cielo si presenterà sereno è quella di Messina. Nel resto della Sicilia, per la giornata odierna si prevedono cieli nuvolosi e temperature più basse. Le città più calde saranno quelle di Trapani, Messina e Palermo, dove durante le ore più centrali della giornata si raggiungeranno i 17 gradi. Per quanto concerne la città più fredda sarà quella di Enna con massime di 10 gradi e minime, durante le ore serali e notturne, di soli 6 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni per la città di Catania

L’ondata di maltempo interesserà anche la nostra città di Catania, con cieli grigi previsti per tutta la giornata di oggi. Le conduzioni avverse che continueranno anche in serata. Prosegue quindi l’ondata di maltempo iniziata proprio ieri, 26 dicembre. A tutto questo si aggiunge un brusco calo delle temperature. Le massime in città toccheranno i 15 gradi nelle ore centrali della giornata, per poi scendere a 11 gradi durante le ore serali e notturne. Maltempo in arrivo ma nessuna precipitazione prevista.

Meteo Sicilia, le previsioni per domani

Per la giornata di domani, 28 dicembre, si prevede su tutta la Sicilia un dominio dell’anticiclone. Proprio per questo la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Le uniche nuvolosità saranno previste per le città di Messina, Palermo e Trapani. Nel resto dei capoluoghi il cielo splenderà sereno per tutta la giornata. Per quanto concerne le temperature quest’ultimo si manterranno basse la città più calda sarà Siracusa con massime di 17 gradi e minime di soli 8 gradi. A seguire la nostra città di Catania con massime di 16 gradi e minime di 10 gradi. Per quanto concerne la città più fredda sarà quella di Enna con minime di soli 2 gradi.