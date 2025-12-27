Bonus voli: il bonus voli Sicilia è stato prorogato fino a febbraio 2026 per sostenere la mobilità dei cittadini siciliani e ridurre i costi, spesso elevati, dei collegamenti aerei da e verso l’isola. La decisione è arrivata dopo i risultati positivi delle prime fasi di applicazione tra il 2024 e il 2025, che hanno permesso a migliaia di residenti e categorie svantaggiate di accedere a sconti significativi sui biglietti aerei. La proroga è stata necessaria anche per garantire la continuità territoriale, un diritto che assicura ai cittadini delle isole di poter ritornare a casa- Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Bonus voli, prorogato al 2026

Il bonus voli Sicilia è un incentivo economico che viene applicato sul prezzo dei biglietti aerei per alcune categorie di residenti nell’isola e per specifiche condizioni di viaggio. Non sostituisce le normali promozioni delle compagnie aeree, ma si configura come un aiuto aggiuntivo, finanziato da fondi regionali e statali, che può essere applicato anche sui biglietti già in offerta. L’obiettivo principale del bonus è compensare l’aumento dei prezzi dei voli da e per gli aeroporti siciliani, che sono tradizionalmente più alti rispetto ad altre rotte nazionali, soprattutto nei periodi di picco, come le festività, l’estate. Inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2025, il bonus è stato prorogato fino al 28 febbraio 2026 per garantire la continuità territoriale e il diritto alla mobilità, sostenendo in particolare famiglie, studenti e pendolari che per motivi di lavoro o studio devono viaggiare frequentemente.

Bonus voli, a chi spetta

Il beneficio del bonus voli Sicilia non è destinato a tutti coloro che decidono di viaggiare da e per l’isola, ma è riservato ai cittadini con residenza anagrafica in Sicilia. Questi possono ottenere uno sconto sui biglietti aerei per voli nazionali in partenza o in arrivo dagli aeroporti di Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Lampedusa e Pantelleria. Il bonus può essere utilizzato per voli di andata e ritorno, voli di sola andata e per più viaggi durante l’anno, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Sono, invece, esclusi dal beneficio i voli internazionali e quelli con scalo fuori Italia.

Bonus voli, a quanto ammonta e come richiederlo

Il contributo prevede uno sconto del 25% sul prezzo del biglietto per tutti i residenti in Sicilia, valido per voli da e per tutti gli aeroporti italiani. Un vantaggio maggiore, pari al 50%, è riservato alle categorie prioritarie, che includono persone con almeno il 67% di invalidità, studenti e residenti con un ISEE inferiore a 15.000 euro. In entrambi i casi, il contributo massimo riconosciuto è di 37,50 euro per ogni singola tratta. Il bonus si presenta sotto forma di rimborso, che può essere richiesto accedendo alla piattaforma SiciliaPei tramite SPID o CIE.