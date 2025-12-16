Meteo Sicilia: dopo diversi giorni caratterizzati da un clima mite, con sole e temperature insolitamente alte per il mese di dicembre, il maltempo ritorna a colpire la Sicilia. Proprio per questo condizioni meteo peggioreranno rapidamente, portando piogge abbondanti e forti rovesci, anche di natura temporalesca, su molte zone dell’isola. In vista di ciò, la Protezione Civile ha diramato per la giornata odierna un’allerta gialla che coinvolge gran parte della regione.

Nell’avviso diffuso, per quanto riguarda le precipitazioni previste per oggi, si può leggere: “diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui versanti meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.

Meteo Sicilia, allerta gialla per la giornata di oggi

Per questa giornata di allerta gialla, si prevede una diminuzione della pressione atmosferica, con un significativo peggioramento delle condizioni meteo. Il cielo sarà prevalentemente coperto e le precipitazioni interesseranno soprattutto i settori centrali e orientali della Sicilia. Nello specifico, saranno previsti, per la giornata di oggi, forti piogge nei capoluoghi di: Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Ragusa. Piogge moderate con qualche schiarita nelle città di: Agrigento, Palermo, Siracusa e Trapani. Le temperature saranno in forte calo in tutta la Regione Sicilia. Le massime più alte, di soli 16 gradi, saranno registrate nelle città di Messina, Palermo e Siracusa. D’altro canto la città più fredda sarà quella di Enna, con minime, che durante le ore serali e notturne, toccheranno gli 8 gradi.

Meteo Sicilia, allerta gialla a Catania

A Catania, secondo le previsioni meteo, pioverà durante l’arco di tutta la giornata! Le forti piogge inizieranno fin dalle prime ore del mattino e si protrarranno fino a tarda sera. Solo dopo le 22, le precipitazioni diminuiranno progressivamente, per poi cessare completamente durante la notte. Nonostante il maltempo, i venti rimarranno deboli per tutta la giornata e la serata, senza causare particolari disagi. Per quanto concerne le temperature, quest’utilme non saliranno mai sopra i 15 gradi, anche durante le ore più calde della giornata. Le temperature minime invece, durante le ore serali e notturne scenderanno fino a 12 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni per mercoledì 17 dicembre

Mercoledì, la pressione atmosferica aumenterà sulla regione, portando una giornata di tempo asciutto. Il mal tempo del giorno precedente sarà solo un lontano ricordo. Tuttavia, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso o parzialmente coperto, con nuvole che si alternano a momenti di sole, su tutto il territorio regionale. La città più calda sarà quella di Palermo, con temperature massime fino a 20 gradi. A seguire la città di Siracusa, con massime fino a 19 gradi, durante le ore centrali della mattinata.