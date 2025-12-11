Fondi disabilità 2025: La Regione Sicilia ha annunciato un nuovo stanziamento di oltre 36 milioni di euro destinati alle persone con disabilità gravissima, finalizzato alla copertura dei benefici economici relativi ai mesi di novembre e dicembre 2025.

Si tratta dell’ultimo intervento dell’anno che permette all’amministrazione regionale di chiudere il 2025 con l’erogazione completa delle somme previste per il sostegno alle famiglie che vivono situazioni di massima fragilità. Il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di welfare previste dal Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza, punto di riferimento essenziale per il supporto socio-assistenziale.

Le parole del presidente della Regione

Il presidente della Regione e assessore ad interim alla Famiglia, Renato Schifani, ha evidenziato il valore di questo traguardo:

“Abbiamo completato l’erogazione di tutte le risorse stanziate per l’anno in corso, per un totale di oltre 221 milioni di euro nel 2025. Si è trattato di un impegno costante che ci ha permesso di garantire, mese dopo mese, la puntualità nei pagamenti destinati a migliaia di cittadini che vivono in condizioni di gravissima disabilità e che necessitano di un’assistenza continua, 24 ore su 24. Questo risultato rappresenta un segnale concreto dell’attenzione verso le persone più fragili e le famiglie che quotidianamente affrontano situazioni di grande difficoltà, confermando la volontà di tutelare e sostenere le fasce più deboli della popolazione”.

Le sue parole confermano la priorità attribuita alle politiche di inclusione e sostegno diretto, elemento cardine anche in ottica di programmazione futura.

Ripartizione dei fondi alle Asp dell’Isola

La somma complessiva di 36.621.600 euro sarà suddivisa tra tutte le Asp siciliane sulla base del numero dei soggetti censiti nei territori provinciali.

Secondo gli ultimi dati aggiornati a novembre, i beneficiari con disabilità gravissima sono 15.814. La distribuzione dei fondi consentirà di mantenere la continuità dei servizi di assistenza e garantire la copertura economica necessaria per sostenere le famiglie impegnate quotidianamente nella cura dei propri congiunti.

Un sostegno essenziale nel quadro delle politiche sociali

Questo nuovo intervento conferma l’importanza delle misure rivolte alla non autosufficienza e rafforza l’impegno della Regione Sicilia fondi disabilità verso un welfare inclusivo.

Il completamento delle risorse 2025 rappresenta anche un segnale di stabilità gestionale e amministrativa, fondamentale per migliaia di famiglie che, mese dopo mese, attendono contributi indispensabili per garantire assistenza continuativa, supporto specialistico e qualità della vita.