Al via il tanto atteso “Natale a Catania 2025”, promosso dall’amministrazione comunale! Si entra finalmente nel vivo dei festeggiamenti natalizie, una serie di eventi che coinvolgeranno teatri, chiese, piazze e tutti gli spazi pubblici della città. Di seguito i primi eventi in programma.

Gli eventi in programma per oggi

Dopo l’inaugurazione nel weekend dell’Immacolata, che ha visto migliaia di partecipanti tra mercatini e luminarie, il calendario natalizio prosegue nella giornata di oggi, mercoledì 10 dicembre, con due eventi della rassegna “Palcoscenico Catania”. In particolare, al teatro Metropolitan, nell’ambito del progetto “Traiettorie”, alle 10.30 sarà presentato il cortometraggio tematico di Antonio Parrinello. Alle 19, sempre al Metropolitan, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Il volo degli storni”, a cura dell’Associazione Neon, che sarà riproposto anche giovedì 11 dicembre alle 10 e alle 19.

Tutti gli appuntamenti per sabato 13

Gli eventi continueranno nel weekend. Si inizierà giorno 13 dicembre in Piazza Duomo alle ore 20.30 con “Natale tra cori e fiabe” a cura dell’associazione Rebetiko. E ancora presso la chiesa Santa Maria di Gesù alle 20.30 propone “Scrooge o Lo Spirito del Natale Fantasma”, spettacolo teatrale liberamente ispirato a “Il Canto di Natale” di Charles Dickens”, a cura dell’associazione culturale “Il Teatro Fantasma”. Alle 19.30 la chiesa parrocchiale della Risurrezione del Signore a Librino presenta, nell’ambito di Palcoscenico Catania, “Sacre Armonie: da Bach alla Nuvena”, concerto dell’Orchestra della Camerata Strumentale Siciliana, Coro della Camerata Polifonica Siciliana. Nell’ambito della rassegna Palcoscenico Catania, il Tinni Tinni Arts Club alle 21 ospita “Resonet“, una performance multimediale che combina la sonorizzazione dal vivo di immagini per raccontare le tradizioni natalizie siciliane.

Gli appuntamenti per domenica 14 dicembre

Domenica 14 dicembre sono quattro gli eventi in calendario. La Badia Sant’ Agata alle 17,30 accoglie il Magnificat di Vivaldi e le musiche per il Santo Natale a cura dell’associazione culturale Bequadro. In piazza Stesicoro alle ore 18 è tempo di Christmas Fantasy, a cura di società EuroArt production. La chiesa Santa Croce, nel Villaggio Sant’Agata, propone alle 18 “A bona nova – La novena siciliana tra musica, poesia e tradizione”, a cura dell’associazione statale 114. Alle 19, la chiesa Santa Maria dell’Aiuto per Palcoscenico Catania ospita “Resonet”, la performance multimediale sulle tradizioni del Natale del progetto “Tradizionario. Le radici dell’arte”.