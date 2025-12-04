Eventi Catania: La città etnea si prepara a vivere un weekend ricco di appuntamenti gratuiti che uniscono cultura, tradizioni e spirito natalizio. Tra concerti, presentazioni di libri, villaggi incantati per bambini e iniziative dedicate alla gastronomia siciliana, la città si trasforma in un grande palcoscenico aperto a tutti. Ecco una guida completa agli eventi in programma dal 5 all’8 dicembre 2025, per un fine settimana che promette emozioni e sorprese.

Eventi Catania, musica live in centro: gli 80’s Connection al James Joyce

Gli amanti delle atmosfere retrò non possono perdere l’appuntamento con gli 80’s Connection, che il 5 dicembre si esibiranno dal vivo al James Joyce di via Montesano 46. Un concerto gratuito che riporterà il pubblico nell’energia vibrante degli anni Ottanta, tra sintetizzatori, chitarre e grandi successi internazionali.

Il locale, tra i più amati del centro storico, ospiterà una serata all’insegna del divertimento e dei ricordi, ideale per chi vuole iniziare il weekend con leggerezza e buona musica.

L’ingresso è libero e la band promette uno show capace di coinvolgere tutte le generazioni, dai nostalgici dell’epoca ai più giovani incuriositi dal fascino di un decennio che continua a far sognare.

Tra letteratura e sentimenti: Angelo Scuderi presenta “Prima di dirsi addio”

Sempre venerdì 5 dicembre, ma alle 17:30, la libreria Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 apre le porte a un momento dedicato alla lettura e alla riflessione. Lo scrittore Angelo Scuderi presenterà il suo nuovo romanzo Prima di dirsi addio, un’opera che scava nelle emozioni umane, tra legami, ferite e rinascite.

A moderare l’incontro sarà Erica Donzella, che dialogherà con l’autore offrendo ai presenti un’occasione per approfondire temi universali come l’amore, la perdita e la capacità di ricominciare. Un appuntamento perfetto per gli appassionati di narrativa contemporanea e per chi cerca un evento culturale accessibile e coinvolgente. Anche in questo caso, l’ingresso è libero.

Eventi Catania, accademia degli Elfi: un Natale di magia, solidarietà e divertimento

Lunedì 8 dicembre, dalle 10:00 alle 18:00, il Porto di Catania presso Nù Dogana –si trasformerà in un vero villaggio natalizio grazie all’arrivo della III edizione dell’Accademia degli Elfi, organizzata da Le Star Animazione. Un evento pensato per le famiglie, dove il divertimento si intreccia a valori come la generosità e la condivisione.

L’accesso è gratuito, mentre i laboratori per bambini hanno un costo simbolico di 3 euro, con prenotazione obbligatoria e pagamento in loco. L’iniziativa sostiene un’importante finalità benefica: le famiglie sono invitate a portare giocattoli in buone condizioni da regalare ai bambini meno fortunati. I piccoli partecipanti, come veri elfi, li incarteranno durante i laboratori, contribuendo in prima persona alla magia della solidarietà.

La giornata è ricchissima di appuntamenti:

cerimonia di apertura con elfi e trampolieri,

area gonfiabili, Game Zone e cinque turni di laboratori creativi,

spettacoli interattivi,

l’arrivo di Babbo Natale accompagnato da una banda musicale,

accompagnato da una banda musicale, baby dance innevata,

concerto live delle Huntrix ,

, giochi a premi, dimostrazioni di danza e, per concludere, la grande consegna dei doni.

Un evento che unisce incanto, gioco e partecipazione attiva, rendendo il Natale un’esperienza più calda e inclusiva per tutta la comunità.

Piazza Università si veste di tradizioni: il mercatino dell’inclusività

Nel cuore della città, a Piazza Università, prende forma un mercatino di Natale diverso dal solito, ideato da Le Pulci di Città, I Viandanti, CoseACaso ed Eventi in Stile. Le bancarelle collocate sul lato est della piazza, vicino al Bar Prestipino, celebrano l’artigianalità siciliana e la bellezza delle tradizioni locali, ma con un’anima profondamente inclusiva.

Qui il Natale diventa un’occasione di incontro tra persone, culture e storie differenti. Catania si presenta come uno spazio aperto a tutti, attento alle diversità e alla sostenibilità. Il mercatino ospiterà:

creazioni artigianali realizzate da associazioni e artisti del territorio;

workshop e laboratori creativi;

cantastorie e piccoli spettacoli;

iniziative per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente e sulla cura del pianeta.

Un luogo perfetto non solo per acquistare prodotti unici, ma anche per vivere l’atmosfera delle feste in un modo autentico, comunitario e consapevole.

Eventi Catania, sapori e identità siciliane: a Piazza Duomo la giornata “La Sicilia nei suoi sapori”

Infine, Venerdì 5 dicembre anche Piazza Duomo diventa protagonista con la manifestazione “La Sicilia nei suoi sapori”, dedicata all’enogastronomia e alla cultura regionale. L’evento, promosso dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e dall’Associazione La Città Felice Onlus, propone una giornata che unisce conferenze, showcooking e degustazioni in un percorso che celebra la ricchezza dell’isola.

La mattinata si apre alle 10:30 con una conferenza che vede la partecipazione di Giuseppe Achille e Salvo Palermo, insieme alla testimonianza di un’azienda della rete GAS. Si parlerà di filiera corta, economia solidale e sostenibilità alimentare.

Alle 12:30 spazio alla cucina dal vivo, con gli chef di Prestipino al Duomo impegnati in reinterpretazioni creative dei piatti tipici. La degustazione delle 13:30 permetterà al pubblico di assaporare specialità regionali, scoprendo aromi e tradizioni che rendono unica la cucina siciliana.

Nel pomeriggio, alle 15:30, il laboratorio “Il cannolo siciliano” offrirà ai partecipanti un viaggio nella storia e nella tecnica del dolce più iconico dell’isola. La giornata si chiuderà alle 17:00 con la presentazione del libro Donne delle De.Co. Sulle tracce del Veronelli di Marika Orlando, intervistata dal giornalista Bruno Sganga: un momento culturale che riflette su identità locali, prodotti tipici e ruolo delle donne nella tutela del patrimonio gastronomico.