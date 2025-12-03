Bonus sport 2025: Il Bonus sport 2025 è un’agevolazione fiscale pensata per incentivare imprese ed enti privati a sostenere la manutenzione, la riqualificazione o la costruzione di impianti sportivi pubblici. Il credito d’imposta spetta a chi effettua erogazioni liberali in denaro e segue una procedura regolata dal Dipartimento per lo Sport. Con l’apertura della seconda finestra 2025, è stato ora pubblicato l’elenco ufficiale dei soggetti ammessi alla fase successiva.

L’inserimento nell’elenco è un passaggio fondamentale, ma non significa ottenere automaticamente il credito d’imposta: il beneficio viene riconosciuto solo dopo aver effettuato correttamente la donazione e caricato la documentazione richiesta sulla piattaforma dedicata.

Bonus sport 2025: Chi è stato ammesso alla seconda finestra

Il Dipartimento per lo Sport ha reso noto l’elenco degli ammessi alla seconda finestra del Bonus sport 2025. Si tratta di imprese, associazioni, fondazioni ed enti che hanno presentato domanda e sono stati autorizzati a procedere con l’erogazione liberale.

Gli ammessi potranno ora contribuire economicamente a:

interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su impianti sportivi pubblici esistenti;

o straordinaria su impianti sportivi pubblici esistenti; lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture;

e messa in sicurezza delle strutture; realizzazione di nuovi impianti sportivi pubblici.

Questi contributi privati rappresentano una risorsa cruciale per migliorare le infrastrutture sportive sul territorio nazionale.

Scadenze: erogazioni entro il 9 dicembre 2025

I soggetti ammessi dovranno effettuare il versamento entro il 9 dicembre 2025. Il pagamento può essere eseguito tramite:

bonifico bancario;

bollettino postale;

carta bancaria;

assegno bancario o circolare.

La causale deve riportare necessariamente la dicitura:

“Sport Bonus 2025 – 2ª finestra – [numero seriale]”

Si tratta di un requisito formale essenziale per il riconoscimento del credito.

Bonus sport 2025: Documenti da caricare sulla piattaforma

Dopo il pagamento, sarà obbligatorio caricare sulla piattaforma del Dipartimento un unico PDF contenente:

la quietanza di pagamento con CRO o TRN; la dichiarazione di ricezione dell’ente beneficiario, compilata sull’apposito modulo ufficiale.

Solo dopo questa fase il Dipartimento invierà i nominativi all’Agenzia delle Entrate per l’accredito del credito d’imposta nel cassetto fiscale del beneficiario.

Assegnazione del credito: non basta essere ammessi

Un aspetto importante del Bonus sport 2025 è che l’ammissione non comporta automaticamente l’erogazione del credito. Il beneficio sarà attribuito solo dopo tre passaggi fondamentali:

donazione effettuata correttamente; documentazione completa caricata sulla piattaforma; validazione da parte del Dipartimento e dell’Agenzia delle Entrate.

Solo dopo questi step il credito potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24.