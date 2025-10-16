Bonus Sport 2025: aperta la seconda finestra per ottenere il credito d’imposta del 65%; Da oggi, 15 ottobre 2025, fino alle ore 12:00 del 14 novembre, è ufficialmente aperta la seconda finestra del Bonus Sport 2025, una misura pensata per incentivare il mondo imprenditoriale a investire nel miglioramento dell’impiantistica sportiva pubblica. Un’opportunità concreta per chi vuole contribuire allo sviluppo dello sport in Italia, beneficiando al contempo di importanti agevolazioni fiscali. Ecco cosa prevede il provvedimento e come fare domanda online attraverso la piattaforma del Dipartimento per lo Sport.

Cos’è il Bonus Sport 2025 e a chi è rivolto

Il Bonus Sport 2025 consiste in un credito d’imposta pari al 65% per le imprese che effettuano erogazioni liberali destinate a:

Manutenzione, restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici esistenti,

Realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Il beneficio è rivolto esclusivamente alle imprese private, che vogliono sostenere la crescita dell’infrastruttura sportiva nazionale. Il tutto nell’ambito di un’iniziativa promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani, con l’obiettivo di favorire l’avviamento alla pratica sportiva, il benessere collettivo e la riqualificazione del patrimonio sportivo.

Il quadro normativo: estensione confermata fino al 2025

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2019, il Bonus Sport è stato esteso anche per il 2025 grazie alla Legge 207/2024, art. 1, comma 246. La norma prevede che ogni anno siano previste due “finestre” di presentazione, in cui le imprese devono prima richiedere l’autorizzazione preventiva a effettuare la donazione.

Questa autorizzazione è fondamentale: assicura che le imprese possano usufruire del credito d’imposta al momento della dichiarazione dei redditi, compensandolo con altre imposte dovute.

Limiti importanti da sapere:

L’importo donabile non può superare il 10 per mille dei ricavi annui (2024);

Il tetto massimo complessivo del credito d’imposta per il 2025 è pari a 10 milioni di euro.

Come fare domanda per il Bonus Sport 2025

Le imprese interessate possono presentare istanza online sul portale dedicato del Dipartimento per lo Sport:

https://avvisibandi.sport.governo.it All’interno della piattaforma è disponibile:

La guida ufficiale alla compilazione,

I contatti per l’assistenza tecnica e procedurale.

Attenzione: le domande devono essere presentate entro le ore 12:00 del 14 novembre 2025.

Dopo questa data, le richieste non verranno considerate. Per richieste specifiche è possibile scrivere a: programmazionesport@governo.it

(specificando nell’oggetto: “SPORT BONUS 2025 – 2^ finestra”)

Cosa succede dopo l’erogazione della donazione

Una volta effettuata e certificata la donazione da parte dell’ente destinatario (Comune, Regione o altro ente pubblico), il Dipartimento per lo Sport procederà a:

Autorizzare formalmente l’impresa all’utilizzo del credito, Inviare comunicazione diretta all’Agenzia delle Entrate.

A quel punto, l’impresa potrà compensare fiscalmente il 65% della somma erogata, nei limiti previsti, utilizzando il modello F24 in sede di versamento di imposte o contributi.

Un’occasione per le imprese, un vantaggio per lo sport

Il Bonus Sport 2025 rappresenta una straordinaria sinergia tra pubblico e privato, capace di migliorare concretamente le strutture sportive in Italia. Non si tratta solo di una misura fiscale: è un investimento nel futuro della salute, dell’educazione e della coesione sociale.

Se sei un’impresa e vuoi lasciare un segno tangibile nella tua comunità, questa è l’occasione giusta. E se sei uno studente o un giovane cittadino, sappi che il miglioramento degli impianti sportivi locali passa anche da queste iniziative.

Per restare aggiornato su bonus, bandi e opportunità per lo sviluppo del territorio e delle comunità, continua a seguire LiveUniCT – Notizie su Catania e Università– l’informazione che dà spazio a ciò che conta davvero.