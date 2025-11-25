A partire dal nuovo anno scolastico 2026/2027, i programmi subiranno un profondo cambiamento, che inciderà tutti i livelli d’istruzione, dall’infanzia alle medie. Dopo l’ok del Consiglio di Stato, che è arrivato nei giorni scorsi, è questione di poco tempo prima che vengano ufficialmente adottati i nuovi indirizzi, con l’aggiornamento dei libri di testo in tempo utile per la partenza dei nuovi programmi. Questi cambiamenti sono pensati per rendere l’educazione più al passo con i tempo.

Le introduzioni previste

Le misure previste prevedono un focus su italiano, latino, informatica, storia, geografia e musica. Per quanto riguarda l’Italiano, il programma scolastico vedrà un rafforzamento delle competenze linguistiche, torneranno le poesie da imparare a memoria. Sarà dato ampio spazio anche alla scrittura, con esercizi di riassunto e l’introduzione della scrittura in corsivo fin dai primi anni. Un altro punto fondamentale sarà il rafforzamento della calligrafia, così come l’attenzione alla grammatica e alla sintassi. Il latino, che verrà reintrodotto come materia curricolare e opzionale a partire dalla seconda media. Largo spazio anche a tutte le discipline STEM. Per quanto concerne l’insegnamento inglese, gli studenti dovranno raggiungere un livello A1 alla primaria e A2 alle medie. Sulla storia, verrà data maggiore centralità alla dimensione italiana ed europea, con un particolare focus sull’apprendimento della geografia fisica e politica. Infine, cambia l’insegnamento della musica, che avrà uno spazio importante fin dall’infanzia, con attività di pratica vocale, corale e strumentale. Questo non solo per sviluppare la sensibilità artistica dei bambini, ma anche per contribuire al loro benessere.