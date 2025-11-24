Si è svolto qualche giorno fa il test per i 55mila iscritti al “semestre aperto” della facoltà universitaria di Medicina. Di seguito i prossimi step e le date da segnare sul calendario.

Quando usciranno i risultati

I risultati del primo appello del semestre filtro saranno pubblicati il 3 dicembre e potranno essere consultati sul portale Universitaly, a cui ciascun candidato potrà accedere con le proprie credenziali. Il secondo appello si terrà il 10 dicembre, con i risultati disponibili il 23 dicembre. Successivamente, il 12 gennaio 2026, sarà pubblicata la graduatoria nazionale definitiva sempre su Universitaly, dove i candidati potranno verificare il proprio punteggio, la posizione in graduatoria e l’eventuale sede assegnata. Chi non avrà superato le prove dei due appelli, potrà scegliere uno dei corsi affini che già precedentemente aveva indicato al momento dell’iscrizione al semestre filtro.

Il test da superare

Il test per il semestre filtro prevede tre prove, suddivise in Chimica, Fisica e Biologia. Ogni prova consiste in 31 domande, che possono essere a risposta multipla o a completamento. Ogni risposta esatta vale un punto, mentre se non si risponde, il punteggio è pari a zero. In caso di risposta errata, si applica una penalità di -0,1 punti. Il voto minimo per superare ciascuna delle prove è di 18/30, mentre il voto massimo raggiungibile è 30 con lode. La posizione in graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti nelle tre prove, riflettendo così il risultato complessivo dell’esame.

Tra le domande della prima prova vi sono: la composizione dei cromosomi in biologia, la velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche in fisica e il numero atomico in chimica. Si attendono con ansia sia i risultati che i provvedimenti per chi ha diffuso le immagini dei test durante la sessione d’esame.