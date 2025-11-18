La nuova legge di bilancio 2026, mette al centro le famiglie. Si prevedono infatti numerosi aiuti pensati per sostenere mamme, papà e figli. Nella nuova Manovra sono infatti citate numerose agevolazioni fiscali e contributi mirati che danno particolare attenzione alla natalità, ai genitori lavoratori e a quelli separati. Di seguito tutti i bonus previsti.

Gli aiuti previsti per le famiglie

Dal 2026 saranno confermati e potenziati molti aiuti per le famiglie. In attesa che il testo definitivo della Manovra sia approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ecco quali sono le misure finora inserite nella Finanziaria:

carta Dedicata a te confermata anche nel 2026 con maggiori risorse, insieme al reddito alimentare;

assegno Unico Universale per figli dal 2026;

sgravi e bonus fiscali, come ad esempio taglio IRPEF dal 2026;

il contributo per la casa destinato ai genitori separati con figli e in difficoltà economica, costretti a sostenere le spese di due abitazioni;

carta per i nuovi nati e Dote famiglia, riconfermate per tutto il 2026;

bonus per figli e i bonus per gli studenti;

detrazioni per i genitori nel 730 già attive nel 2025;

l’assegno di inclusione, dedicato alle famiglie con minori o disabili;

bonus nido e il bonus per figli disabili;

è prevista l’istituzione del Fondo per i Caregiver Familiari, con una dotazione di 1,15 milioni di euro nel 2026 e 207 milioni di euro dal 2027;

i permessi per malattia dei figli fino a 10 giorni retribuiti, che sono però alternativi, quindi non cumulabili tra madre e padre;

carta valore per i diplomati;

bonus mamme lavoratrici.

Quando entreranno in vigore

Se le misure proposte saranno confermate nella versione finale della Legge di Bilancio 2026, entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2026. L’approvazione definitiva della Legge è attesa entro il 31 dicembre 2025, data entro la quale il Parlamento dovrà concludere l’esame del testo e approvare la versione finale. Fino a quel momento, sono possibili modifiche o integrazioni.