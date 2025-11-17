Meteo Sicilia: l’inizio di questa settimana verrà caratterizzato da una leggera diminuzione delle temperature, si preveder quindi un clima più freddo su tutta la Regione Sicilia. Sono previste anche piogge e precipitazioni diffuse in quasi tutti i capoluoghi dell’isola, con fenomeni che interesseranno sia le zone costiere che quelle interne. Sarà tempo di tirar fuori dall’armadio giubbotti e maglioni pesanti! Di seguito, le previsioni meteo dettagliate per le prossime giornate.

Meteo Sicilia, lunedì 17 novembre 2025

Per questa giornata di lunedì, la pressione atmosferica sarà stabile su quasi tutta la regione Sicilia. La giornata si presenterà cieli parzialmente soleggiato, o al massimo con qualche nuvola. In generale, sarà una giornata di transizione, con brevi schiarite alternate a nuvolosità diffusa, senza fenomeni significativi. Per la giornata di oggi la città più calda sarà a Siracusa con massime di 26 gradi e minime di 15 gradi. A seguire le città di Catania e Messina con temperature massime di ben 24 gradi. la città più fredda sarà invece Enna, con minime ,che sfioreranno durante le ore notturne, gli 11 gradi.

Meteo Sicilia, martedì 18 novembre 2025

La giornata di martedì’, 18 novembre, il maltempo interesserà tutta la regione. Previste infatti diverse perturbazioni, localmente più intense nelle zone interne. Solo nei capoluogo di Trapani vi sarà qualche pioggia intervallata diverse schiarite. Per la giornata di martedì le temperature si abbasseranno notevolmente. Tra le città con le massime più alte figurano Siracusa e Messina, dove si sfioreranno, durante le ore centrali della giornata, i 21 gradi. Per quanto concerne la nostra città di Catania i cieli si presenteranno coperti con massimi di 20 gradi e minime 18 gradi durante le ore notturne. La città più fredda si riconferma Enna con minime di soli 11 gradi, durante le ore serali e notturne.

Meteo Sicilia, mercoledì 19 novembre 2025

Mercoledì il tempo continuerà ad essere instabile. Il cielo sarà coperto da nuvolosità diffusa, che porterà piogge irregolari, limitate però soprattutto ai settori orientali della regione. Le temperature si manterranno basse su tutta la regione. La città più calda sarà a Siracusa con massime di 23 gradi e minime di 14 gradi a seguire la nostra città di Catania con massime di 21 gradi e minime di 15 gradi. La città più fredda si riconferma Enna con minime di soli 6 gradi.