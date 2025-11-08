La Camera di Commercio di Roma ha recentemente annunciato il nuovo bando ITS Academy 2025. Si tratta di un’iniziativa pensata per incoraggiare i giovani a scegliere percorsi di alta formazione tecnologica.

In altre parole, il progetto prevede l’assegnazione di 100 borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna, destinate agli studenti che nel 2025 si iscriveranno al primo anno di un corso ITS Academy nella provincia di Roma. Si ricorda che l’assegnazione dei contributi avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino al completo esaurimento delle risorse disponibili.

Di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Borse di studio, come presentare domanda

Per partecipare al bando è necessario compilare l’apposito modulo ufficiale predisposto dalla Camera di Commercio di Roma e inviarlo esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: promozione@rm.legalmail.camcom.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda Borsa di studio ITS 2025 – Cognome e Nome del richiedente”. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 14 novembre 2025 e fino alle ore 14:00 del 18 dicembre 2025, rispettando rigorosamente i termini stabiliti.

È importante ricordare che le richieste incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione. In caso di errore nell’invio, sarà comunque possibile inoltrare una nuova domanda, che verrà però valutata in base al nuovo ordine cronologico di arrivo, secondo i criteri di equità e trasparenza previsti dal bando.

Cosa sono i percorsi ITS

Gli ITS Academy sono istituti di formazione post-diploma che offrono percorsi di alta specializzazione tecnologica, pensati per rispondere alle esigenze dei settori più richiesti dal mercato del lavoro. SI tratta di una formazione che combina lezioni in aula e tirocini direttamente sul campo, così da permettere di mettere subito in pratica ciò che si apprende. I percorsi durano generalmente due anni, anche se in alcuni casi possono arrivare fino a tre, e prevedono tra le 1.800 e le 2.000 ore complessive di formazione, di cui almeno il 35% svolto in azienda.