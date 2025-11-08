Online il dossier di Catania candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028. Il dossier di candidatura è consultabile sul sito ufficiale dedicato .

Il dossier “Catania Continua”

È stato presentato ieri, presso il Palazzo della Cultura, il dossier “Catania Continua”, durante un incontro che ha visto la partecipazione del sindaco della città etnea, Enrico Trantino. A illustrare gli asset progettuali sono intervenuti il direttore della Cultura, Paolo Di Caro, il direttore delle Politiche Comunitarie, Fabio Finocchiaro, insieme a Paolo Dalla Sega e Giorgia Laudati di Pts, Francesca Nigro di Melting Pro e Maria Elena Nicotra di Industria 01.

Il dossier “Catania Continua” si presenta alla comunità etnea come un vero e proprio bene comune: un patrimonio di idee e proposte che raccoglie la visione dei cittadini, oggi protagonisti della cultura etnea, insieme ai partner istituzionali e alle realtà imprenditoriali coinvolte in questo ambizioso percorso di cambiamento.

Le dichiarazioni del sindaco Trantino

“La cultura è l’ingrediente principale per comprendere il valore della bellezza. Nel dossier pubblicato abbiamo integrato le migliori energie per guardare all’opportunità offerta da questa candidatura con spirito propositivo e coniugare il prezioso patrimonio ereditato dal passato con le capacità che determineranno il futuro della cultura nel nostro territorio”, queste le dichiarazioni del sindaco Trantino.

“L’Amministrazione comunale ha compiuto una scelta di trasparenza: la pubblicazione del dossier della candidatura fonda le basi di una nuova prospettiva per Catania – spiega il direttore della Cultura del Comune etneo Paolo Di Caro – L‘obiettivo è diventare Capitale Italiana della Cultura 2028, ma il dossier va oltre la candidatura e la prospettiva temporale del 2028, perché sceglie di capitalizzare le reti e i processi nel Piano Partecipato della Cultura e di rinsaldare il patto tra istituzioni, operatori, università, imprese culturali e comunità cittadina. Insieme orienteremo ogni scelta, definendo una strategia di lungo periodo che guarda al 2038″.