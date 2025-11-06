Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha incontrato oggi a Bruxelles la commissaria europea per l’Ambiente, Jessika Roswall, per discutere del Piano regionale dei rifiuti.

Un appuntamento in agenda da tempo e fortemente voluto dal governatore, considerato un passaggio cruciale nei rapporti tra la Regione e l’Unione europea su uno dei temi più strategici per il futuro dell’Isola: la gestione sostenibile dei rifiuti.

Il confronto sul Piano regionale dei rifiuti

Durante il colloquio, Schifani ha illustrato i contenuti del piano, evidenziando la necessità di allineare la strategia siciliana agli obiettivi europei in materia di economia circolare, recupero dei materiali e valorizzazione energetica degli scarti. In questo contesto, il governatore ha ribadito la volontà di procedere con la realizzazione dei due termovalorizzatori previsti, sottolineando che si tratta di impianti concepiti secondo i più elevati standard ambientali.

Schifani ha assicurato la massima collaborazione con la Commissione europea, garantendo trasparenza e conformità alle direttive comunitarie in ogni fase di attuazione del piano.

L’apprezzamento della Commissione europea

La commissaria Roswall ha espresso apprezzamento per l’impostazione generale del Piano regionale, che affronta in modo integrato sia la gestione dei rifiuti urbani sia quella dei rifiuti speciali. Ha inoltre riconosciuto l’impegno della Regione Siciliana nel modernizzare il sistema di smaltimento e nel promuovere un modello di sviluppo più sostenibile, basato sul recupero di risorse e sulla riduzione delle discariche.

Le prossime tappe

La decisione ufficiale della Commissione europea sul Piano dei rifiuti della Sicilia è attesa nelle prossime settimane. Il governo regionale, ha confermato Schifani, continuerà a lavorare a stretto contatto con Bruxelles per garantire che il nuovo modello di gestione dei rifiuti rappresenti un punto di svolta per l’isola, in linea con le migliori pratiche europee