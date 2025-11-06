Momenti di tensione a oltre undicimila metri di quota per un volo di linea partito da Catania e diretto a Madrid. Un incontro ravvicinato e insolito tra un aereo passeggeri e un pallone sonda meteorologico ha fatto scattare un’indagine ufficiale da parte della Ciaiac, l’Autorità spagnola per la sicurezza aerea. L’incidente è stato evitato solo per pochi metri e si è concluso senza conseguenze per i 146 passeggeri e i 6 membri dell’equipaggio a bordo, ma l’episodio ha destato grande preoccupazione.

L’incidente a 11 mila metri di quota

L’episodio risale ai giorni scorsi, ma i dettagli emergono soltanto ora. Secondo quanto riportato dai siti specializzati in aviazione, l’aereo coinvolto è un Airbus A320-200 della compagnia Iberia, immatricolato EC-MDK, impegnato nel volo di linea IB-694 sulla tratta Catania-Madrid.

Il velivolo stava sorvolando la zona di Palma di Maiorca, a un’altitudine di 35.000 piedi (circa 11.000 metri), quando l’equipaggio si è trovato improvvisamente di fronte un pallone meteorologico in fase di rilevazione atmosferica.

Il contatto visivo è stato estremamente ravvicinato: secondo la ricostruzione, l’aereo avrebbe “sfiorato” il pallone, riuscendo a evitarlo solo grazie alla prontezza dei piloti e alle manovre correttive adottate in pochi secondi.

Le indagini della sicurezza aerea

La Ciaiac ha immediatamente aperto un’indagine per ricostruire la dinamica dell’episodio e stabilire se vi siano state violazioni di sicurezza o errori di coordinamento tra gli enti meteorologici e il controllo del traffico aereo.

I palloni meteorologici, infatti, vengono lanciati regolarmente per raccogliere dati su temperatura, pressione e umidità dell’atmosfera, ma seguono traiettorie variabili a seconda dei venti e possono raggiungere anche quote di crociera normalmente riservate agli aerei di linea.