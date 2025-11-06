Arretrati scuola 2024-2025: Con l’entrata in vigore del rinnovo contrattuale per il comparto scuola, firmato di recente, è stato definito anche l’importo degli arretrati spettanti al personale docente e ATA per il periodo compreso tra gennaio 2024 e dicembre 2025.

Gli importi, elaborati dalla FLC CGIL, variano in base a grado di istruzione, ruolo e anzianità di servizio. Si tratta di somme nette, calcolate sommando gli aumenti mensili previsti (stipendio tabellare e retribuzioni accessorie) e moltiplicandoli per 24 mesi.

Arretrati scuola 2024-2025

Per chi lavora nella scuola dell’infanzia o primaria, gli arretrati previsti sono:

0-8 anni: 1.149,17 €

1.149,17 € 9-14 anni: 1.257,67 €

1.257,67 € 15-20 anni: 1.380,45 €

1.380,45 € 21-27 anni: 1.473,49 €

1.473,49 € 28-34 anni: 1.606,58 €

1.606,58 € Oltre 35 anni: 1.676,34

Docenti diplomati degli istituti secondari di secondo grado

Per gli insegnanti diplomati delle scuole superiori, le cifre sono leggermente superiori rispetto alla primaria:

0-8 anni: 1.149,17 €

1.149,17 € 9-14 anni: 1.257,67 €

1.257,67 € 15-20 anni: 1.381,01 €

1.381,01 € 21-27 anni: 1.530,65 €

1.530,65 € 28-34 anni: 1.651,66 €

1.651,66 € Oltre 35 anni: 1.722,81 €

Docenti della scuola secondaria di primo grado

Chi insegna alle scuole medie riceverà importi leggermente più elevati:

0-8 anni: 1.203,51 €

1.203,51 € 9-14 anni: 1.360,11 €

1.360,11 € 15-20 anni: 1.498,95 €

1.498,95 € 21-27 anni: 1.606,95 €

1.606,95 € 28-34 anni: 1.756,15 €

1.756,15 € Oltre 35 anni: 1.836,80

Docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado

Gli insegnanti laureati delle scuole superiori sono quelli che percepiranno gli arretrati più alti:

0-8 anni: 1.203,51 €

1.203,51 € 9-14 anni: 1.386,80 €

1.386,80 € 15-20 anni: 1.539,05 €

1.539,05 € 21-27 anni: 1.693,84 €

1.693,84 € 28-34 anni: 1.836,80 €

1.836,80 € Oltre 35 anni: 1.917,87 €

Arretrati ATA 2024-2025

Il rinnovo contrattuale riguarda anche il personale ATA, che riceverà arretrati calcolati in base al profilo professionale e all’anzianità di servizio.

Collaboratori scolastici

0-8 anni: 911,31 €

911,31 € 9-14 anni: 980,05 €

980,05 € 15-20 anni: 1.030,06 €

1.030,06 € 21-27 anni: 1.086,17 €

1.086,17 € 28-34 anni: 1.117,60 €

1.117,60 € Oltre 35 anni: 1.144,70 €

Operatori scolastici

0-8 anni: 930,69 €

930,69 € 9-14 anni: 998,11 €

998,11 € 15-20 anni: 1.036,95 €

1.036,95 € 21-27 anni: 1.103,90 €

1.103,90 € 28-34 anni: 1.136,69 €

1.136,69 € Oltre 35 anni: 1.164,45 €

Assistenti amministrativi e tecnici

0-8 anni: 1.013,76 €

1.013,76 € 9-14 anni: 1.085,90 €

1.085,90 € 15-20 anni: 1.166,77 €

1.166,77 € 21-27 anni: 1.231,87 €

1.231,87 € 28-34 anni: 1.275,34 €

1.275,34 € Oltre 35 anni: 1.315,22

Con questo rinnovo contrattuale, il Ministero dell’Istruzione punta a riconoscere il lavoro svolto dal personale scolastico negli ultimi anni, garantendo un adeguamento economico più equo per tutti i dipendenti della scuola, dai docenti agli ATA.