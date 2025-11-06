Arretrati scuola 2024-2025: Con l’entrata in vigore del rinnovo contrattuale per il comparto scuola, firmato di recente, è stato definito anche l’importo degli arretrati spettanti al personale docente e ATA per il periodo compreso tra gennaio 2024 e dicembre 2025.
Gli importi, elaborati dalla FLC CGIL, variano in base a grado di istruzione, ruolo e anzianità di servizio. Si tratta di somme nette, calcolate sommando gli aumenti mensili previsti (stipendio tabellare e retribuzioni accessorie) e moltiplicandoli per 24 mesi.
Per chi lavora nella scuola dell’infanzia o primaria, gli arretrati previsti sono:
- 0-8 anni: 1.149,17 €
- 9-14 anni: 1.257,67 €
- 15-20 anni: 1.380,45 €
- 21-27 anni: 1.473,49 €
- 28-34 anni: 1.606,58 €
- Oltre 35 anni: 1.676,34
Docenti diplomati degli istituti secondari di secondo grado
Per gli insegnanti diplomati delle scuole superiori, le cifre sono leggermente superiori rispetto alla primaria:
- 0-8 anni: 1.149,17 €
- 9-14 anni: 1.257,67 €
- 15-20 anni: 1.381,01 €
- 21-27 anni: 1.530,65 €
- 28-34 anni: 1.651,66 €
- Oltre 35 anni: 1.722,81 €
Docenti della scuola secondaria di primo grado
Chi insegna alle scuole medie riceverà importi leggermente più elevati:
- 0-8 anni: 1.203,51 €
- 9-14 anni: 1.360,11 €
- 15-20 anni: 1.498,95 €
- 21-27 anni: 1.606,95 €
- 28-34 anni: 1.756,15 €
- Oltre 35 anni: 1.836,80
Docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado
Gli insegnanti laureati delle scuole superiori sono quelli che percepiranno gli arretrati più alti:
- 0-8 anni: 1.203,51 €
- 9-14 anni: 1.386,80 €
- 15-20 anni: 1.539,05 €
- 21-27 anni: 1.693,84 €
- 28-34 anni: 1.836,80 €
- Oltre 35 anni: 1.917,87 €
Arretrati ATA 2024-2025
Il rinnovo contrattuale riguarda anche il personale ATA, che riceverà arretrati calcolati in base al profilo professionale e all’anzianità di servizio.
Collaboratori scolastici
- 0-8 anni: 911,31 €
- 9-14 anni: 980,05 €
- 15-20 anni: 1.030,06 €
- 21-27 anni: 1.086,17 €
- 28-34 anni: 1.117,60 €
- Oltre 35 anni: 1.144,70 €
Operatori scolastici
- 0-8 anni: 930,69 €
- 9-14 anni: 998,11 €
- 15-20 anni: 1.036,95 €
- 21-27 anni: 1.103,90 €
- 28-34 anni: 1.136,69 €
- Oltre 35 anni: 1.164,45 €
Assistenti amministrativi e tecnici
- 0-8 anni: 1.013,76 €
- 9-14 anni: 1.085,90 €
- 15-20 anni: 1.166,77 €
- 21-27 anni: 1.231,87 €
- 28-34 anni: 1.275,34 €
- Oltre 35 anni: 1.315,22
Con questo rinnovo contrattuale, il Ministero dell’Istruzione punta a riconoscere il lavoro svolto dal personale scolastico negli ultimi anni, garantendo un adeguamento economico più equo per tutti i dipendenti della scuola, dai docenti agli ATA.