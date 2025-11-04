Si tratta di ben 240 borse di studio da 500 euro ciascuna, destinate a tutti gli studenti meritevoli! Anche per l’anno scolastico 2024/2025, BPER Banca sostiene e premia il merito di tutti gli studenti e studentesse delle scuole superiori. Di seguito il bando e tutte le informazioni a riguardo.

I requisiti richiesti, tra voti e ISEE

Nello specifico le borse di studio BPER Banca si rivolgono a studenti e studentesse residenti in Italia iscritti a istituti di istruzione superiore. Le 240 borse messe in palio seguiranno questa distribuzione:

160 borse di studio per chi frequenta dalla prima alla quarta superiore;

di studio per chi frequenta dalla prima alla quarta superiore; 80 borse di studio per chi ha conseguito la maturità nel 2025.

Per poter partecipare, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

ISEE 2025 inferiore o pari a 30.000 euro;

rapporto di clientela con BPER Banca, anche tramite un familiare;

media superiore a 8/10 per gli studenti non diplomati;

voto di maturità minimo 90/100 per i diplomati;

non essere figli di dipendenti del gruppo BPER né vincitori della precedente edizione.

Come presentare domanda

Si ricorda che la richiesta per partecipare al concorso deve essere inviata entro il 30 novembre 2025, esclusivamente attraverso il sito ufficiale dell’iniziativa. A tal proposito non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre la data limite. Inoltre, per completare correttamente la procedura di candidatura, è necessario caricare alcuni documenti obbligatori in formato PDF (con un peso massimo di 2MB per ciascun file). Questi includono:

la pagella o il certificato scolastico con i voti dell’anno 2024/2025, oppure il diploma di maturità se si è già diplomati;

un documento d’identità e il codice fiscale dello studente (e, nel caso di studenti minorenni, anche quello di un genitore);

la dichiarazione ISEE 2025 per attestare la situazione economica.

Una volta completata la procedura di iscrizione, il sistema genererà un codice identificativo che sarà necessario conservare con attenzione. Questo codice è fondamentale, poiché senza di esso la domanda non verrà considerata valida.