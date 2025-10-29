I giorni dei tanto attesi test di Medicina sono sempre più vicini! L’ansia inizia a correre tra i corridoi delle facoltà. Ma nessuna paura oggi avrà luogo la seconda simulazione nazionale dei test. Di seguito tutte le informazioni e come partecipare.

Le simulazioni nazionali

Previste, quindi, diverse esercitazioni nazionali gratuite e simulazioni su tutto il territorio con l’obiettivo di aiutare gli studenti a superare tutti gli esami previsti dal semestre filtro. Thefaculty, insieme al progetto MOOD (MedOdontOrienta Domain) ha organizzato per oggi delle esercitazioni su scala nazionale. Dopo il successo della prima simulazione nazionale, del 15 ottobre, i futuri studenti di medicina si potranno esercitarsi nuovamente. D’altronde le prove prove saranno strutturate in modo simile agli esami reali del semestre filtro, servendo come “allenamento” reale.

Le prossime prove nazionali si terranno:

2 novembre;

12-16 novembre;

26-30 novembre;

3-7 dicembre.

Per poter partecipare sarà necessario scaricare l’applicazione di Thefaculty App. Le simulazioni inizieranno alle ore 10:00.

I punteggi necessari per superare i test

Si ricorda che per poter superare il semestre filtro dovranno essere svolte le tre materie obbligatorie:

chimica e propedeutica biochimica,

fisica,

biologia.

Durante le prove la prima materia che i futuri studenti medicina dovranno affrontare sarà chimica seguita poi da fisica e infine la biologia. Per quanto concerne il punteggio sarà così assegnato:

+1 punto per ogni risposta corretta,

0 punti per le risposte omesse,

−0,1 punti per le risposte errate.

Si ricorda che, come qualsiasi esame universitario, il minimo per poter superare le prove e 18/30. Sarà inoltre prevista anche la lode, che avrà un punteggio di 1.

Le date da segnare

hai gli esami per il superamento del semestre filtro potranno accedere solo le studentesse e gli studenti che avranno rispettato tutti gli obblighi di frequenza previsti dai singoli atenei per i tre insegnamenti. Secondo le linee guida sono stati fissati due appelli nazionali:

primo appello: 20 novembre 2025,

iscrizioni dal 30 ottobre al 15 novembre 2025,

secondo appello: 10 dicembre 2025,

iscrizioni dal 21 novembre al 6 dicembre 2025.

Per entrambi gli appelli, l’orario di inizio del primo esame è previsto per le 11:00. Ciascun esame avrà una durata di 45 minuti, e un intervallo tra un esame e l’altro di ben 15 minuti.