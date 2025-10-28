Continuano gli scioperi nel mese di ottobre! La nuova mobilitazione, prevista per domani 29 ottobre, riguarderà tutti i sindacati. nello specifico, a essere interessati tutti i lavoratori dei trasporti, in particolare del settore aereo, chiamati a incrociare le braccia per 24 ore negli scali di Pisa e Firenze e quelli milanesi di Linate e Malpensa. Inoltre, in tutti gli gli aeroporti d’Italia si fermerà per 4 ore anche il personale di Vueling.

Le agitazioni sindacali

Previsto, quindi, per domani uno sciopero nazione di tutti gli iscritti alla Uilt-Uil, Osp Filt-Cgil e Ost Fit-Cisl della Swissport. Inoltre, lo sciopero coinvolgerà anche il personale addetto all’assistenza di terra per passeggeri e merci delle compagnie aeree, sia presso lo scalo milanese che a Malpensa. Sempre a a Malpensa, per 24 ore si fermeranno gli addetti alle pulizie della Dussman Service. Sempre per mercoledì 29 ottobre dalle 00.00 alle 23.59 si fermerà il personale dell’azienda Consulta negli aeroporti di Pisa e Firenze, sotto la guida di Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-ta, Usb e Osr Cub Trasporti.

Orari e fasce garantite

Scioperi in diversi aeroporti italiani che potrebbero causare disagi significativi nei principali aeroporti italiani, specialmente per i voli internazionali. Dalle 13 alle 17, i dipendenti di Vueling si asterranno dal lavoro a livello nazionale, con l’agitazione proclamata da Usb Lavoro Privato, Rsa Filt-Cgil, Anpac e Usb per il personale navigante e assistenti di volo. Inoltre, il personale di terra di Klm e Air France si fermerà dalle 12 alle 16, in seguito a un’agitazione nazionale indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl-ta.

Nonostante gli scioperi, l’Enac garantisce che i voli nelle fasce di garanzia (7.00-10.00 e 18.00-21.00) saranno operati regolarmente, insieme a quelli con le Isole e in continuità territoriale, nonché i voli intercontinentali già programmati.