Gli esami per il superamento del semestre filtro di Medicina sono ormai alle porte, e l’ansia cresce tra le future matricole. Per supportare gli studenti in questa importante fase, Thefaculty, in collaborazione con il progetto MOOD, organizza esercitazioni ed eventi comparativi dedicati agli studenti del semestre aperto di Medicina.

Queste attività, di portata nazionale, sono pensate per aiutare i ragazzi a prepararsi al meglio agli esami del semestre filtro, attraverso simulazioni simili agli esami finali previsti.

La simulazione nazionale: la data

A tal proposito si ricorda che la prossima esercitazione si terrà il 15 ottobre 2025 alle ore 10:00. Per partecipare alla simulazione nazionale sarà necessario scaricare l’app di Thefaculty, disponibile al link diretto fornito.

D’altronde, il progetto MOOD (MedOdontOrienta Domain) rappresenta un’importante iniziativa nazionale rivolta agli studenti delle scuole superiori interessati ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Si ricorda che si tratta di una piattaforma completamente gratuita, promossa congiuntamente dalle Conferenze dei Corsi di Laurea di queste facoltà, con l’obiettivo di offrire un percorso di orientamento e tutorato chiaro, accessibile su tutto il territorio nazionale.

I giorni degli esami per il semestre filtro

La prima data utile per superare il semestre filtro è fissata per il 20 novembre 2025, giornata in cui si svolgeranno tre esami: chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia. Ad ogni disciplina si assegneranno 6 crediti formativi universitari (CFU), per un totale di 18 CFU. Le prove si terranno contemporaneamente in tutte le sedi italiane. Il test consisterà in 31 domande per materia, da completare in 45 minuti. Tra un esame e l’altro sono previste pause cronometrate di 15 minuti. Per gli studenti con DSA sono garantiti tempi supplementari per lo svolgimento.

Chi non riuscirà a superare gli esami avrà un’ultima possibilità con il secondo appello previsto per il 10 dicembre 2025.