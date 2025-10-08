Bonus famiglie 2026: Si annuncia un 2026 ricco di novità per le famiglie italiane, con un pacchetto di bonus e agevolazioni pensato per sostenere la natalità e aiutare i nuclei in difficoltà economica.

Le linee guida sono già state tracciate nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP), anche se il quadro definitivo sarà noto solo dopo l’approvazione della prossima Manovra di Bilancio.

Bonus famiglie 2026, le misure confermate: assegno unico, bonus nido e congedi

Nel DPFP si legge che il Governo intende rafforzare le politiche familiari e la rete dei servizi per l’infanzia, anche attraverso il nuovo Piano nazionale per la famiglia.

Tra le misure strutturali confermate ci sono:

Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico;

(AUU) per i figli a carico; Bonus asilo nido, che dal 2026 sarà rinnovato automaticamente senza necessità di nuove domande ogni anno;

che dal 2026 sarà rinnovato automaticamente senza necessità di nuove domande ogni anno; Congedi obbligatori e parentali, con l’obiettivo di rendere più sostenibile la conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

In arrivo anche una proroga del bonus nuove nascite, che vedrà l’estensione del termine per la presentazione delle domande da 60 a 120 giorni. Parallelamente, sono previsti investimenti strutturali per potenziare i servizi per l’infanzia nei territori con maggiore carenza di strutture.

Bonus mamme lavoratrici: conferma e potenziamento

Tra i bonus più attesi c’è la conferma del bonus mamme lavoratrici, che il Governo ha annunciato di voler potenziare nel 2026. I dettagli non sono ancora stati resi noti, ma il piano prevede un aumento delle agevolazioni per le madri con due o più figli, nell’ottica di incentivare la permanenza nel mondo del lavoro e favorire la natalità.

Bonus famiglie 2026: Quoziente familiare e nuove detrazioni

Il Pacchetto famiglie della prossima Legge di Bilancio potrebbe includere ulteriori riduzioni fiscali legate al cosiddetto quoziente familiare: un meccanismo che riduce l’Irpef in base al reddito e al numero dei componenti del nucleo. L’obiettivo è chiaro: più figli, meno tasse. Confermato anche per il 2026 il bonus libri scolastici destinato alle famiglie a basso reddito, utile per l’acquisto dei testi per la scuola dell’obbligo.

ISEE famiglia: verso un nuovo indicatore

Tra le novità allo studio c’è il nuovo ISEE famiglia, o Indicatore della Situazione Familiare (ISF).

Non si tratta di un bonus diretto, ma di uno strumento che potrà modificare i criteri di accesso a molte agevolazioni. Il nuovo modello potrebbe escludere la prima casa dal calcolo dell’ISEE e introdurre parametri più vantaggiosi per i nuclei numerosi. Resta in valutazione anche l’inclusione o meno di altri bonus e detrazioni già percepiti.

Bonus famiglie 2026, rivalutazione annuale: importi più alti nel 2026

Come ogni anno, i principali bonus erogati dall’Inps saranno rivalutati secondo i dati ISTAT sull’inflazione. Nel 2026 aumenteranno gli importi minimi dell’assegno unico per i figli a carico:

per i nuclei con ISEE superiore a 46.720,53 euro, l’importo passerà da 57,5 a 58,5 euro al mese;

l’importo passerà da 57,5 a 58,5 euro al mese; per quelli con ISEE fino a 17.520,19 euro, salirà da 201 a 204,4 euro mensili.

Un adeguamento minimo, ma significativo, in linea con la crescita dei costi della vita.