Bonus nuovi nati: il Governo ha confermato che anche nel 2026 sarà disponibile il bonus per i nuovi nati e adottati. Si tratta di un contributo di ben 1.000 euro, che è già entrato in vigore dal 1° gennaio 2025 e verrà esteso anche per l’anno successivo. L’inento rimane sempre lo stesso: sostenere la natalità e di aiutare le famiglie a coprire le spese legate all’arrivo di un bambino. Per quanto concerne le modalità di accesso e i requisiti per beneficiare del bonus rimarranno invariati rispetto agli anni precedenti.

Bonus nuovi nati, di cosa si tratta

Con un comunicato stampa diffuso il 2 ottobre 2025, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riconfermato il tanto atteso incentivo destinato a tutti i nuovi nati e ai figli adottati! Di conseguenza, tale incentivo sarà disponibile anche nel 2026.

Per poter accedere al contributo una tantum di 1.000 euro, sarà necessario che il reddito del nucleo familiare del genitore richiedente sia inferiore a 40.000 euro annui, come stabilito dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Si ricorda che essendo un aiuto legato al reddito, sarà necessario che il nucleo familiare abbia presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata, che dovrà essere valida anche nel 2026 per poter usufruire del bonus.

Bonus nuovi nati, l’erogazione

Il bonus verrà erogato tramite una carta prepagata, che verrà successivamente rilasciata dopo aver presentato una richiesta. Questa misura, come gli anni precedenti, sarà destinata alle famiglie con figli nati, adottati o affidati. L’importo caricato sulla carta può essere utilizzato per l’acquisto di beni e servizi necessari per il benessere dei neonati. Sarà proprio l’INPS a provvedere all’erogazione del contributo seguendo l’ordine di arrivo delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Si tratta di un contributo “una tantum”, che può essere combinato con l’Assegno Unico Universale per i figli. Se una famiglia ha più figli, è necessario fare una domanda separata per ciascun bambino.

Bonus nuovi nati, le nuove regole per il 2026

Si ricorda che la domanda può essere presentata da uno dei due genitori. In particolare:

se i genitori non convivono, il bonus può essere richiesto dal genitore che vive con il bambino;

se il genitore è incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che ha la responsabilità genitoriale o dal tutore legale.

Le modalità di richiesta rimangono le stesse del 2025. È possibile fare domanda online, tramite il sito dell’INPS, utilizzando la sezione “Utilizza il servizio”. In alternativa, è possibile contattare il Contact Center Multicanale chiamando il numero 803 164 (gratuito da telefono fisso) o il 06 164 164 (a pagamento, a seconda della tariffa applicata dal gestore telefonico). Inoltre, è possibile rivolgersi agli Istituti di patronato per assistenza.