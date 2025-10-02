Pensione scuola 2026: La circolare del 25 settembre 2025 ha fissato i tempi e le regole per il personale scolastico che intende andare in pensione a partire dal 1° settembre 2026. Si tratta di un documento molto atteso che definisce modalità, scadenze e strumenti di pensionamento a disposizione di docenti, ATA e dirigenti scolastici. Chi è interessato al pensionamento deve innanzitutto ottenere il riconoscimento del diritto da parte dell’INPS. Solo dopo potrà presentare la domanda di cessazione del servizio alla scuola di appartenenza, sia in formato digitale che cartaceo, entro il termine del 31 agosto 2026.

Pensione scuola 2026 con APE sociale

Una delle possibilità per il personale scolastico è l’APE sociale, misura prorogata fino al 31 dicembre 2025 dalla Legge di Bilancio. Possono accedervi i lavoratori che abbiano compiuto almeno 63 anni e 5 mesi e rientrino in determinate condizioni previste dalla normativa: disoccupati, caregiver che assistono familiari con gravi disabilità, invalidi con percentuale riconosciuta e lavoratori che svolgono mansioni gravose. Nel settore scuola, tra i lavori gravosi rientrano anche i docenti della scuola primaria e dell’infanzia, categorie che spesso affrontano carichi di lavoro intensi e fisicamente impegnativi.

Pensione anticipata per lavoratori precoci

Un’altra opzione riguarda la pensione anticipata per i lavoratori precoci, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare molto presto e hanno maturato determinati requisiti contributivi. Anche in questo caso, è necessario richiedere prima il riconoscimento del diritto all’INPS e successivamente presentare la domanda di cessazione dal servizio scolastico, sempre entro il 31 agosto 2026.

Pensione scuola 2026: Opzione donna e APE sociale, il caso delle lavoratrici

Un capitolo particolare riguarda le lavoratrici che hanno scelto l’Opzione donna. Chi ha già fatto richiesta con questo canale ma desidera passare all’APE sociale può farlo: è necessario presentare la domanda di riconoscimento all’INPS entro il 31 marzo 2026. Se l’Istituto confermerà il diritto, sarà possibile rinunciare a Opzione donna e passare all’APE sociale, comunicandolo tempestivamente. Questa possibilità garantisce maggiore flessibilità alle lavoratrici, consentendo loro di scegliere la misura più favorevole in base alla situazione personale.

Il quadro delineato dalla circolare del 25 settembre 2025 offre dunque più strade per la pensione scuola 2026: APE sociale, pensione anticipata per precoci, Opzione donna. La chiave, in ogni caso, è ottenere il riconoscimento del diritto dall’INPS nei tempi stabiliti e rispettare le scadenze fissate dal Ministero.