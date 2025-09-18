Concorsi Scuola 2025: bandi, date e novità in arrivo per docenti e ATA. Il 2025 sarà un anno cruciale per il reclutamento nel mondo della scuola. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), guidato da Giuseppe Valditara, ha annunciato un massiccio piano di assunzioni per docenti e personale ATA, in linea con gli obiettivi del PNRR. Sono attesi diversi bandi, alcuni già programmati, altri in fase di definizione, che coinvolgeranno migliaia di candidati in tutta Italia. Tra nuove opportunità, aggiornamenti delle graduatorie e cambiamenti nei requisiti, ecco l’elenco aggiornato dei concorsi scuola 2025 da tenere d’occhio.

Concorsi scuola, tutti i bandi in uscita

Ecco tutte le procedure concorsuali attese nei prossimi mesi ed anche i nuovi bandi che usciranno sicuramente nel 2026 e nel 2027:

concorso per docenti di scuola d’infanzia, primaria e secondaria (c.d. PNRR 3 ) – in uscita nel 2025;

) – in uscita nel 2025; concorso per l’aggiornamento delle graduatorie GPS – in uscita nel 2026;

– in uscita nel 2026; concorso ATA terza fascia – in uscita nel 2027;

– in uscita nel 2027; concorso personale ATA scuole regionali Sicilia – in uscita nel 2027.

Concorsi scuola, i bandi per i docenti

Il bando più atteso dell’anno è senza dubbio il Concorso PNRR 3, che prevede l’assunzione di circa 20.000 docenti per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Il bando è in uscita tra novembre e dicembre 2025, ma i preparativi sono già in corso.

Il Ministero ha avviato il censimento e collaudo delle aule informatiche in tutta Italia, che ospiteranno le prove scritte del concorso. Le operazioni dovranno concludersi entro il 6 ottobre 2025. Un segnale chiaro che tutto procede secondo la tabella di marcia per selezionare nuovi insegnanti entro l’anno scolastico 2025/2026.

In base alla normativa vigente, il concorso PNRR 3 potrà prevedere l’espletamento delle seguenti prove:

prova scritta computer based, con quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze dei candidati in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, oltre che della lingua inglese e delle competenze informatiche;

computer based, con quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze dei candidati in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, oltre che della lingua inglese e delle competenze informatiche; prova orale, incentrata sulle competenze disciplinari e metodologiche, con particolare attenzione all’uso delle tecnologie didattiche.

Per ulteriori dettagli e informazioni vai su Concorso docenti PNRR2: come funziona la graduatoria e chi entra in ruolo nel 2025 –, leggi il nostro approfondimento per insegnare nella scuola d’infanzia primaria e secondaria.

Concorsi scuola, l’aggiornamento delle graduatorie

Anche se non previsto per quest’anno, è importante ricordare che nel 2026 uscirà il bando per l’aggiornamento delle GPS, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze. L’ultimo aggiornamento risale al 2024 e, come da normativa, le GPS vengono riviste ogni due anni.

Il nuovo bando sarà valido per il biennio scolastico 2026/2027 – 2027/2028, e rappresenterà una nuova occasione per i supplenti di migliorare la propria posizione in graduatoria, aggiornare i titoli o inserirsi per nuovi insegnamenti. Per tutti i dettagli sulle graduatorie, i requisiti e come vengono aggiornate leggi l’articolo dedicato Graduatorie GPS 2025/26: consolidamento per titoli esteri e TFA.

Concorsi scuola, bandi ATA

Il bando ATA serve per istituire le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia che sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

Rappresenta il primo passo per ottenere un impiego nelle scuole italiane svolgendo ruoli Ausiliari, Tecnici e Amministrativi (ATA) in quanto possono accedere anche persone che non hanno mai lavorato nella scuola.

Viene bandito su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle province di Bolzano e Trento e della regione Valle D’Aosta, che adottano procedure autonome per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola

Per il personale ATA, le principali novità si concentrano sul 2027, con due importanti bandi in uscita:

concorso ATA terza fascia , valido per aggiornare le graduatorie di istituto per il triennio 2027-2030;

, valido per aggiornare le graduatorie di istituto per il triennio 2027-2030; concorso ATA Sicilia scuole regionali, rivolto al personale ATA delle scuole paritarie e pareggiate della Regione Siciliana.

Nel frattempo, nel 2025 occorre prestare attenzione al nuovo requisito introdotto: la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD), obbligatoria per tutti i profili ATA (escluso il Collaboratore scolastico). A partire dal 1° ottobre 2025, l’attestato dovrà riportare il nuovo logo Accredia per essere ritenuto valido. Un dettaglio fondamentale per chi intende partecipare ai futuri concorsi scolastici.