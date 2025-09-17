Le normative relative alla legge 104 stanno per cambiare! A partire dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore le novità introdotte dal disegno di legge 1430, poi approvato come legge 106/2025, che rendono la misura più “ampia”. Secondo quanto emerso, tutti i lavoratori con patologie oncologiche, invalidanti o croniche potranno usufruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito. Le nuove ore a disposizione si aggiungono a quanto già previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

Le novità relative alla legge 104

La nuova riforma punta a rendere più sostenibile la conciliazione tra lavoro e visite mediche, ampliando così i diritti per per migliaia di famiglie. Si rafforzano quindi le tutele per i lavoratori che assistono i familiari disabili rendendo le procedure di riconoscimento sempre più agili. Si parla quindi di permessi retribuiti, congedi e altre agevolazioni per lavoratori disabili e per chi si prende cura di un familiare con handicap grave riconosciuto. E a beneficiarne sono tutti i dipendenti, sia pubblici che privati, compresi i genitori di figli minori con disabilità, i coniugi, i partner uniti civilmente, i conviventi di fatto e i parenti o affini entro il terzo grado.

Tra aumento dei permessi e congedi straordinari

Con la nuova riforma si potranno usufruire di 10 ore aggiuntive di permesso retribuito che vanno ad aggiungersi ai tre giorni mensili garantiti attualmente dalla legge 104. Si ricorda che il beneficio riguarda anche i familiari che assistono persone con disabilità certificata. Inoltre, il congedo straordinario potrà arrivare a due anni complessivi, da utilizzare in modo continuativo o frazionato per assistere un familiare con disabilità grave.

Inoltre secondo le novità terminati il concedo il beneficiario avrà anche il diritto prioritario allo smart working per favorire il rientro la gestione delle esigenze familiari.