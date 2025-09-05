Bonus straordinario ADI: Il Bonus straordinario ADI da 500 euro rappresenta una misura di supporto economico pensata per accompagnare i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) in un momento delicato del percorso: il passaggio tra la fine delle prime 18 mensilità e l’avvio del rinnovo. Spesso, questo periodo crea un vuoto temporale che rischia di lasciare molte famiglie senza alcuna entrata, anche solo per poche settimane. Con il bonus straordinario, introdotto dal Governo nel 2025, l’obiettivo è invece garantire continuità e stabilità, tutelando circa mezzo milione di famiglie in tutta Italia.

Quando viene erogato il bonus straordinario ADI

Il Bonus straordinario ADI è disponibile a partire dal 14 agosto 2025. Si tratta di un contributo erogato in maniera automatica, quindi senza necessità di presentare una nuova domanda. Viene riconosciuto ai nuclei che hanno già completato le prime 18 mensilità dell’Assegno di Inclusione e che hanno avviato la pratica di rinnovo.

Hanno diritto al Bonus straordinario ADI tutte le famiglie che:

hanno completato le prime 18 mensilità dell’ADI;

hanno presentato la domanda di rinnovo nei tempi previsti;

hanno ottenuto l’approvazione della domanda da parte degli enti competenti.

Si tratta dunque di un aiuto mirato, pensato per coloro che sono già inseriti all’interno del sistema ADI e che necessitano di continuità economica. Complessivamente, si stima che circa 506.000 famiglie possano beneficiare della misura.

Bonus straordinario ADI: Obiettivi e fondi stanziati

Lo scopo del Bonus straordinario ADI è quello di evitare interruzioni nelle entrate familiari e garantire un reddito minimo anche nei momenti di transizione. Per sostenere questa misura, il Governo ha stanziato 234 milioni di euro, una cifra che coprirà tutte le richieste fino a fine 2025.

L’intervento si affianca ad altre misure già esistenti, come la Carta di inclusione, il Patto per il Lavoro e gli incentivi per le aziende che assumono beneficiari di ADI.

Come funziona il processo di rinnovo

Per ricevere il Bonus straordinario ADI, i beneficiari devono completare correttamente il rinnovo dell’Assegno di Inclusione. Questo passaggio prevede:

Compilazione della domanda di rinnovo. Presentazione della richiesta nei tempi stabiliti. Approvazione da parte degli enti competenti.

Una volta confermato il rinnovo, se è previsto un mese di sospensione tra le due fasi, scatta in automatico l’erogazione del contributo straordinario.

Altri strumenti di supporto

Il Bonus straordinario ADI non è l’unica misura a disposizione delle famiglie italiane. In parallelo esistono agevolazioni come:

Carta di inclusione, utile per acquisti di beni di prima necessità. Patto per il Lavoro, che accompagna i percettori ADI verso nuove opportunità professionali. Esoneri contributivi per le aziende che assumono beneficiari ADI o SFL.

Questi strumenti, insieme al bonus straordinario, compongono un sistema integrato di sostegno sociale, con l’obiettivo di garantire inclusione economica e occupazionale.