Meteo Sicilia: questo inizio di settembre porterà con un sé un repentino cambio delle temperature in tutta la Sicilia. Infatti, dopo una lunga estate con temperature roventi e picchi oltre i 35 gradi, per questo nuovo inizio di settembre si preannunciano condizioni meteo con un clima più mite, le temperature saranno leggermente più basse in tutti i capoluoghi dell’Isola. Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Sicilia, martedì 2 settembre 2025

Per la giornata odierna, martedì 2 settembre, la pressione scenderà un po’ in tutta l’Isola. In alcuni capoluoghi siciliani saranno interessati da qualche perturbazione durante l’arco della giornata. In tutte le città della Sicilia il cielo sarà interessato da diverse nubi sparse. l’unica perturbazione che si prevedrà sarà nella città di Enna dove vi sarà qualche pioggia e schiarita. Le città più calde saranno Caltanissetta, Catania, Ragusa e Siracusa con massime che sfioreranno i 34 gradi. Mentre, la città più fredda sarà invece Trapani con una massima di 29 gradi ed una minima di 24 gradi. Temperature quindi ancora estive, che però dureranno poco, da mercoledì la situazione metereologica cambierà in tutta l’Isola.

Meteo Sicilia, mercoledì 3 settembre 2025

Per la giornata di mercoledì la pressione atmosferica sarà alta su tutta la Regione Sicilia. Questo porterà condizioni di bel tempo con cieli sereni o al massimo con qualche nube sparsa. Le temperature saranno invece molto più basse rispetto alla giornata precedente. Le uniche città in cui si sfioreranno i 30 gradi saranno Agrigento e la nostra città di Catania. Nel resto dell’isola invece le temperature oscilleranno tra i 24 e i 28 gradi. La città più fredda sera Enna con una massima di 24 gradi ed una minima di 16 gradi. durante le ore serali e notturne.

Meteo Sicilia, giovedì 4 settembre

Durante la giornata di giovedì le nubi che per giorni hanno coperto i nostri cieli lasceranno spazio ad un sole splendente e privo di nuvolosità. Le temperature rimarranno comunque basse rispetto alla media stagionale. Le città più calde saranno Catania con una massima di 30 gradi e una minima di 20 gradi e Siracusa con una massima di 30 gradi. e una minima di 19 gradi. la città più fredda si riconferma si riconferma Enna con una massima di 25 gradi e una minima di 13 gradi.