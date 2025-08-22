Quando ricomincia la scuola a settembre 2025? La domanda è già sulla bocca di famiglie e studenti che vogliono organizzare al meglio il rientro dopo le vacanze estive.

Il calendario scolastico 2025/2026 prevede date di inizio differenti a seconda della Regione, nel rispetto dell’autonomia scolastica.

Ecco l’elenco completo con le date di apertura delle scuole 2025 dalla scuola dell’infanzia alle superiori.

Date di Inizio Scuola 2025 per regione

Data di inizio Regione / Provincia 5 settembre 2025 Lombardia (scuole dell’infanzia) 8 settembre 2025 Provincia Autonoma di Bolzano 10 settembre 2025 Piemonte, Trento, Valle d’Aosta, Veneto 11 settembre 2025 Friuli Venezia Giulia 12 settembre 2025 Lombardia (scuole primarie, secondarie di I e II grado) 15 settembre 2025 Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria 16 settembre 2025 Calabria, Puglia

In totale, il ritorno a scuola 2025 sarà compreso tra il 5 e il 16 settembre, con differenze in base al territorio.

Perché le date di inizio scuola cambiano da Regione a Regione?

Ogni Regione italiana ha autonomia nel definire il proprio calendario scolastico, pur rispettando il monte ore stabilito dal Ministero dell’Istruzione. Le differenze dipendono da:

esigenze climatiche (es. in montagna inizio anticipato per recuperare in inverno),

festività locali,

tradizioni e ricorrenze religiose.

Consigli per il rientro a scuola 2025

Controlla il calendario ufficiale della tua Regione pubblicato tra aprile e luglio.

Tieni d’occhio le comunicazioni della scuola, che può decidere chiusure aggiuntive.

Organizza per tempo l’acquisto del materiale scolastico e l’iscrizione ad attività extrascolastiche.

L’anno scolastico 2025/26 inizierà in date diverse in base alla Regione, ma tutte comprese tra il 5 e il 16 settembre 2025.

Sapere con anticipo il giorno di rientro aiuta famiglie e studenti a pianificare meglio le ultime settimane d’estate e ad affrontare senza stress il ritorno sui banchi.

Ma se stai già pensando a quali saranno i ponti e le vacanze di quest’anno scolastico, c’è una buona notizia: saranno molti!