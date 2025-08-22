Quando ricomincia la scuola a settembre 2025? La domanda è già sulla bocca di famiglie e studenti che vogliono organizzare al meglio il rientro dopo le vacanze estive.
Il calendario scolastico 2025/2026 prevede date di inizio differenti a seconda della Regione, nel rispetto dell’autonomia scolastica.
Ecco l’elenco completo con le date di apertura delle scuole 2025 dalla scuola dell’infanzia alle superiori.
Date di Inizio Scuola 2025 per regione
|Data di inizio
|Regione / Provincia
|5 settembre 2025
|Lombardia (scuole dell’infanzia)
|8 settembre 2025
|Provincia Autonoma di Bolzano
|10 settembre 2025
|Piemonte, Trento, Valle d’Aosta, Veneto
|11 settembre 2025
|Friuli Venezia Giulia
|12 settembre 2025
|Lombardia (scuole primarie, secondarie di I e II grado)
|15 settembre 2025
|Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria
|16 settembre 2025
|Calabria, Puglia
In totale, il ritorno a scuola 2025 sarà compreso tra il 5 e il 16 settembre, con differenze in base al territorio.
Perché le date di inizio scuola cambiano da Regione a Regione?
Ogni Regione italiana ha autonomia nel definire il proprio calendario scolastico, pur rispettando il monte ore stabilito dal Ministero dell’Istruzione. Le differenze dipendono da:
-
esigenze climatiche (es. in montagna inizio anticipato per recuperare in inverno),
-
festività locali,
-
tradizioni e ricorrenze religiose.
Consigli per il rientro a scuola 2025
-
Controlla il calendario ufficiale della tua Regione pubblicato tra aprile e luglio.
-
Tieni d’occhio le comunicazioni della scuola, che può decidere chiusure aggiuntive.
-
Organizza per tempo l’acquisto del materiale scolastico e l’iscrizione ad attività extrascolastiche.
L’anno scolastico 2025/26 inizierà in date diverse in base alla Regione, ma tutte comprese tra il 5 e il 16 settembre 2025.
Sapere con anticipo il giorno di rientro aiuta famiglie e studenti a pianificare meglio le ultime settimane d’estate e ad affrontare senza stress il ritorno sui banchi.
Ma se stai già pensando a quali saranno i ponti e le vacanze di quest’anno scolastico, c’è una buona notizia: saranno molti!