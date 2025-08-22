Il nuovo calendario scolastico 2025/2026 porta con sé diverse occasioni di pausa tra ponti, festività e vacanze più lunghe. Studenti e famiglie potranno contare su numerosi giorni liberi da scuola, ideali per organizzare viaggi, gite o semplicemente momenti di relax.

In questa guida trovi l’elenco completo dei ponti scuola 2025/26 e delle principali vacanze, con un focus sulle date più strategiche.

Ponti scuola 2025/26: le date più attese

Ecco tutti i ponti scolastici dell’anno 2025/2026 che permettono weekend lunghi o vacanze brevi:

1 novembre 2025 – Festa di Ognissanti

Cade di sabato. Alcune Regioni o scuole potrebbero anticipare la chiusura al 31 ottobre , creando un ponte di 3 giorni.

8 dicembre 2025 – Immacolata Concezione

È lunedì: occasione per un ponte lungo di 3 giorni (sabato, domenica e lunedì).

25 aprile 2026 – Festa della Liberazione

Cade di sabato, ma diversi istituti potrebbero concedere anche il 24 aprile come giorno di sospensione.

1 maggio 2026 – Festa dei Lavoratori

È venerdì: un classico ponte lungo fino a domenica .

2 giugno 2026 – Festa della Repubblica

Martedì: in molte scuole si prevederà la chiusura anche lunedì 1 giugno, creando un ponte di 4 giorni.

Vacanze lunghe 2025/2026: Natale, Pasqua e Carnevale

Oltre ai ponti, il calendario scolastico include i periodi di vacanza più attesi dagli studenti:

Vacanze di Natale 2025/26

Dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 compresi. Due settimane piene di festa e riposo.

Vacanze di Carnevale 2026

Date variabili a seconda della Regione: in Veneto e Trentino è prevista una sospensione più lunga, legata alle tradizioni locali; in altre regioni, solitamente 2-3 giorni di stop tra febbraio e marzo.

Vacanze di Pasqua 2026

Dal 2 al 7 aprile 2026, con una pausa di 6 giorni tra scuola e festività religiose.

Quanti giorni di vacanza ci saranno nel 2025/26?

Sommando festività nazionali, ponti e vacanze scolastiche, gli studenti italiani avranno in media tra 80 e 100 giorni liberi durante l’anno.

La quantità varia leggermente da Regione a Regione in base al calendario locale e ad eventuali festività aggiuntive (come il patrono).

Il calendario dei ponti e delle vacanze scolastiche 2025/26 è particolarmente favorevole:

Dicembre e gennaio regalano la pausa più lunga con le vacanze di Natale.

Pasqua offre una settimana di riposo in primavera.

Maggio e giugno chiudono l’anno con due ponti strategici.

Con così tante opportunità, famiglie e studenti possono già iniziare a pianificare viaggi e weekend fuori porta approfittando dei ponti scuola 2025/26.