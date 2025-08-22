Il nuovo calendario scolastico 2025/2026 porta con sé diverse occasioni di pausa tra ponti, festività e vacanze più lunghe. Studenti e famiglie potranno contare su numerosi giorni liberi da scuola, ideali per organizzare viaggi, gite o semplicemente momenti di relax.
In questa guida trovi l’elenco completo dei ponti scuola 2025/26 e delle principali vacanze, con un focus sulle date più strategiche.
Ponti scuola 2025/26: le date più attese
Ecco tutti i ponti scolastici dell’anno 2025/2026 che permettono weekend lunghi o vacanze brevi:
-
1 novembre 2025 – Festa di Ognissanti
Cade di sabato. Alcune Regioni o scuole potrebbero anticipare la chiusura al 31 ottobre, creando un ponte di 3 giorni.
-
8 dicembre 2025 – Immacolata Concezione
È lunedì: occasione per un ponte lungo di 3 giorni (sabato, domenica e lunedì).
-
25 aprile 2026 – Festa della Liberazione
Cade di sabato, ma diversi istituti potrebbero concedere anche il 24 aprile come giorno di sospensione.
-
1 maggio 2026 – Festa dei Lavoratori
È venerdì: un classico ponte lungo fino a domenica.
-
2 giugno 2026 – Festa della Repubblica
Martedì: in molte scuole si prevederà la chiusura anche lunedì 1 giugno, creando un ponte di 4 giorni.
Vacanze lunghe 2025/2026: Natale, Pasqua e Carnevale
Oltre ai ponti, il calendario scolastico include i periodi di vacanza più attesi dagli studenti:
-
Vacanze di Natale 2025/26
Dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 compresi. Due settimane piene di festa e riposo.
-
Vacanze di Carnevale 2026
Date variabili a seconda della Regione:
-
in Veneto e Trentino è prevista una sospensione più lunga, legata alle tradizioni locali;
-
in altre regioni, solitamente 2-3 giorni di stop tra febbraio e marzo.
-
-
Vacanze di Pasqua 2026
Dal 2 al 7 aprile 2026, con una pausa di 6 giorni tra scuola e festività religiose.
Quanti giorni di vacanza ci saranno nel 2025/26?
Sommando festività nazionali, ponti e vacanze scolastiche, gli studenti italiani avranno in media tra 80 e 100 giorni liberi durante l’anno.
La quantità varia leggermente da Regione a Regione in base al calendario locale e ad eventuali festività aggiuntive (come il patrono).
Il calendario dei ponti e delle vacanze scolastiche 2025/26 è particolarmente favorevole:
-
Dicembre e gennaio regalano la pausa più lunga con le vacanze di Natale.
-
Pasqua offre una settimana di riposo in primavera.
-
Maggio e giugno chiudono l’anno con due ponti strategici.
Con così tante opportunità, famiglie e studenti possono già iniziare a pianificare viaggi e weekend fuori porta approfittando dei ponti scuola 2025/26.