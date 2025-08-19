Record di passeggeri per l’aeroporto di Catania! Solo nel mese di luglio si sono registrati circa 1.257.208 i passeggeri transitati dallo scalo etneo. Una forte testimonianza di un interesse sempre più verso la Sicilia, sia da parte dei turisti italiani che stranieri.

Particolarmente significativa è stata la crescita del traffico internazionale, che ha segnato un aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo 570.143 passeggeri.

Le tratte aeree più trafficate

Tra le destinazioni nazionali più frequentate spiccano Roma Fiumicino, con 185.675 passeggeri, Milano Malpensa (94.685) e Bologna (53.920). Sul fronte internazionale, invece, le rotte più trafficate sono state quelle verso Malta (36.337), Monaco di Baviera (33.308) e Londra Gatwick (32.316), confermando la varietà dell’offerta e il collegamento con importanti hub europei.

Il picco massimo di traffico si è registrato mercoledì 30 luglio, con ben 46.022 passeggeri in un solo giorno.

La Sicilia meta più ambita dagli stranieri

Secondo i dati forniti da Booking.com cresce l’interesse per la Sicilia da parte dei turisti stranieri. Rispetto allo stesso periodo del 2024, le ricerche sono aumentate del 52% dagli Stati Uniti e del 51% dal Regno Unito. Seguono a breve distanza la Spagna, che sorprende con un robusto +43% e i Paesi Bassi, con un incremento del +37%. E ancora la Germania con un +29% nelle ricerche.

Stilata anche una classifica, relativi ai dati di prenotazione in Sicilia: