Sabato 17 agosto, Catania vivrà una giornata di intensa spiritualità per commemorare il 898° anniversario del ritorno in patria delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli.

Il programma inizierà alle 7:30 con la prima Santa Messa in Cattedrale, seguita da funzioni religiose ogni ora fino alle 17:00. Alle 8:00 avrà luogo l’apertura del sacello e la traslazione delle reliquie all’altare maggiore. I fedeli potranno venerare la Santa Patrona nella cappella di Sant’Agata dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 18:00.

Alle 10:00, il Rev.mo Mons. Vincenzo Branchina, Vicario generale dell’Arcidiocesi, presiederà una Santa Messa solenne. Nel pomeriggio, alle 18:00, si svolgerà la recita del Rosario a cura degli “Amici del Rosario”. Seguirà, alle 19:00, la celebrazione eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Arcivescovo, concelebrata dal Capitolo della Cattedrale, dal Capitolo della Collegiata e dai presbiteri della città.

La giornata si concluderà alle 20:30 con la processione delle reliquie di Sant’Agata: il corteo partirà da piazza Duomo, attraverserà Porta Uzeda, via Dusmet, via Porticello e piazza San Placido, dove sarà reso omaggio alle persone diversamente abili, grazie all’associazione “Come ginestre” e a “Sant’Agata in Cattedrale”. Il rientro è previsto lungo via Vittorio Emanuele fino a piazza Duomo.

Un appuntamento che unisce memoria storica, fede profonda e partecipazione comunitaria, rinsaldando il legame millenario tra la città e la sua Patrona.