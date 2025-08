La Regione Siciliana, tramite l’assessorato delle Attività produttive guidato da Edy Tamajo, ha pubblicato due nuovi bandi nell’ambito del Programma FESR Sicilia 2021-2027, per un valore complessivo di circa 28 milioni di euro. Le misure si rivolgono alle micro, piccole e medie imprese del territorio siciliano, con l’obiettivo di rafforzarne la competitività attraverso l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi.

Innovazione: 19 milioni per ricerca e sviluppo

Il primo bando, denominato “Innovazione”, si riferisce all’Azione 1.1.2 del Programma FESR e dispone di oltre 19 milioni di euro. L’intervento punta a sostenere progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione dei processi, incoraggiando il trasferimento tecnologico e la collaborazione tra imprese e organismi di ricerca. I progetti potranno riguardare l’introduzione di nuovi prodotti, servizi o tecnologie, valorizzando anche il know-how interno e il personale qualificato. Le agevolazioni saranno erogate a fondo perduto, con percentuali diverse a seconda della tipologia di intervento.

Digitalizzazione: 9,6 milioni per la transizione tecnologica

Il secondo bando è legato all’Azione 1.2.2 “Digitalizzazione” e mette a disposizione circa 9,6 milioni di euro per accompagnare le imprese nella transizione digitale. Il contributo sostiene l’adozione di strumenti avanzati come intelligenza artificiale, blockchain, automazione, cloud, CRM, e-commerce e integrazione gestionale. Per le imprese è prevista una procedura a sportello, mentre gli intermediari dell’innovazione (come i Digital Innovation Hub e i poli tecnologici regionali) accederanno tramite procedura valutativa. I contributi vanno da 20.000 a 150.000 euro per le imprese e fino a 200.000 euro per gli enti intermediari. I bandi sono già online sui siti ufficiali della Regione Siciliana e su euroinfosicilia.it, con tutte le informazioni su requisiti, modulistica e scadenze.