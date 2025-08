Scadenze agosto 2025 per docenti e ATA: Il mese di agosto 2025 sarà denso di impegni per il personale scolastico. Tra immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie, ferie, stipendi e scadenze contrattuali, docenti e ATA dovranno prestare particolare attenzione al calendario. Ecco una panoramica dettagliata delle scadenze agosto 2025 docenti e ATA, utili per non rischiare dimenticanze o ritardi.

Scadenze agosto 2025 per docenti e ATA: Immissioni in ruolo e assegnazioni provvisorie

Le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2025/26 partono già dal 1° agosto, in seguito alle nomine da GaE e concorsi concluse entro il 31 luglio. Dal 1° al 13 agosto si svolgerà lo scorrimento delle GPS sostegno, mentre dal 14 al 18 agosto sarà il turno della domanda per la minicall veloce. Contestualmente, inizieranno le assegnazioni provvisorie dei docenti: le domande presentate entro luglio verranno valutate dal 28 luglio, con esiti previsti entro il 22 agosto.

Compensi e liquidazioni

Buone notizie sul fronte economico: il 1° agosto è prevista la firma definitiva del CCNI sui fondi MOF, con uno stanziamento di oltre 845 milioni di euro. I compensi aggiuntivi relativi alle attività extra e agli incarichi svolti durante l’anno dovranno essere pagati entro il 31 agosto attraverso il FIS. Inoltre, il bonifico stipendiale di agosto è atteso il 22 del mese, come da prassi.

Scadenze agosto 2025 per docenti e ATA: Percorsi formativi e abilitanti

Docenti e ATA dovranno rispettare importanti scadenze anche per quanto riguarda la formazione. L’8 agosto è l’ultimo giorno utile per i docenti vincitori del concorso PNRR1 per iscriversi ai percorsi abilitanti. Per il concorso PNRR3, la scadenza è invece fissata al 19 novembre. Inoltre, dal 28 agosto partono i nuovi corsi per le posizioni economiche del personale ATA, mentre quelli per collaboratori scolastici e operatori terminano proprio in quella data.

Scadenze agosto 2025 per docenti e ATA: Pensioni, incarichi esteri e fine anno scolastico

Entro il 31 agosto si chiudono anche diverse pratiche importanti: scade il termine per le domande di pensione APE sociale per le maestre con almeno 63 anni e 5 mesi; le scuole devono completare la rilevazione oneri per l’indennità DSGA; il Ministero pubblica le sedi disponibili per le destinazioni all’estero. Infine, il 31 agosto coincide ufficialmente con la fine dell’anno scolastico 2024/25 per ogni ordine di scuola.