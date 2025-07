Bonus pompe di calore 2025: Nel 2025 è ancora possibile usufruire di diverse agevolazioni fiscali per l’installazione delle pompe di calore, grazie a misure confermate dal governo come l’Ecobonus, il Bonus Ristrutturazioni e il Superbonus. Queste detrazioni incentivano la sostituzione delle vecchie caldaie con impianti più efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili sul piano ambientale.

Per la prima casa è previsto un rimborso Irpef del 50% delle spese sostenute, mentre per le seconde case l’aliquota scende al 36%. L’importo massimo detraibile resta di 96.000 euro. Tuttavia, è bene affrettarsi: dopo il 31 dicembre 2025 le percentuali verranno ridotte al 36% e al 30% fino al 2027. Le spese detraibili comprendono la dismissione dell’impianto esistente, la fornitura e installazione della nuova pompa di calore, opere murarie e idrauliche, oltre agli onorari professionali.

Ecobonus e Superbonus: come cambiano gli incentivi nel 2025

Chi vuole investire in pompe di calore nel 2025 può usufruire anche dell’Ecobonus, che resta valido fino al 31 dicembre 2025. Questo bonus prevede la stessa struttura del Bonus Ristrutturazioni, con detrazioni fino al 50% per l’abitazione principale. Inoltre, in caso di interventi nei condomìni, è possibile utilizzare il Superbonus, che copre anche l’installazione di impianti centralizzati a pompa di calore per riscaldamento e acqua calda.

Nel 2025, le soglie di spesa agevolabili con il Superbonus sono di:

30.000 euro per edifici unifamiliari;

per edifici unifamiliari; 20.000 euro per ciascuna unità nei condomìni fino a 8 unità;

per ciascuna unità nei condomìni fino a 8 unità; 15.000 euro per ciascuna unità nei condomìni con più di 8 unità.

Il Superbonus, se usato per installare pompe di calore, è considerato un intervento trainante, e consente l’accesso anche ad altri lavori correlati, purché venga ottenuto un doppio salto di classe energetica.

Bonus pompe di calore 2025: Il Conto Termico e i bonus regionali

Accanto ai bonus statali, è disponibile anche il Conto Termico, un incentivo gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici) che permette di ottenere fino al 65% di rimborso per l’installazione delle pompe di calore, anche in un’unica soluzione per importi sotto i 5.000 euro. La domanda deve essere presentata online e i beneficiari possono essere privati, aziende o Pubbliche Amministrazioni.

Il Conto Termico è compatibile con impianti fotovoltaici con accumulo fino a 2 kW, contribuendo all’autoconsumo. Inoltre, diverse regioni italiane, offrono bonus aggiuntivi per la climatizzazione green, integrabili con il Conto Termico. Le pompe di calore nel 2025 si confermano così una scelta vantaggiosa non solo per il risparmio energetico, ma anche per i numerosi incentivi disponibili.