Emergenza incendi che entra nel vivo in Sicilia, con numerosi roghi in tutta l’Isola. Tra le province più colpite c’è quella di Catania. Nel corso della giornata di ieri, infatti, si sono registrati almeno 9 incendi che hanno interessato diversi comuni tra cui Randazzo, Belpasso, Adrano, Caltagirone, Mascali, Mascalucia e Licodia Eubea. Giornata intensa, dunque, per vigili del fuoco, forestali e protezione civile.

Il rogo più vasto è quello sviluppatosi nel territorio di Belpasso, in un’ area di contrada Scagliola.

Le fiamme, alimentate dalla presenza di sterpaglie e dalle condizioni meteo favorevoli alla propagazione, hanno minacciato anche un vicino deposito di legnami.

Si è proceduto allo spegnimento ed alla messa in sicurezza dei luoghi provvedendo a contenere e circoscrivere il rogo, evitando conseguenze per le persone ed evitando che l’incendio coinvolgesse le vicine attività commerciali.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Catania Nord, Sud, Paternò supportati da personale e automezzi inviati dalla Sede Centrale e con il supporto aereo di due elicotteri della Forestale