Su disposizione del presidente della Regione Renato Schifani, che ricopre anche il ruolo di commissario straordinario per l’autostrada A19 Palermo-Catania, i lavori che comportano maggiori ripercussioni sul traffico saranno eseguiti esclusivamente nelle ore notturne, così da limitare al minimo i disagi per gli automobilisti.

I giorni e gli orari dei lavori

In particolare, dal 29 al 31 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino, sarà interdetto al transito il viadotto Morello (dal km 106,947 al km 112,390). Durante la chiusura, il traffico sarà deviato sugli svincoli di Caltanissetta (km 103,500) ed Enna (km 119,500), attraverso le strade statali 626, 122 e 117 bis.

Gli interventi previsti includono il rifacimento della segnaletica orizzontale, l’installazione di catarifrangenti, la rimozione delle ormaie e il ripristino del profilo stradale. Le attività rientrano nel più ampio piano di riqualificazione del viadotto in direzione Catania, finanziato con 107 milioni di euro, che prevede, oltre a quanto già realizzato nella carreggiata opposta, la demolizione di 76 campate e la costruzione di un nuovo by-pass conforme agli standard attuali.

“Lavorare nelle ore notturne significa ridurre i disagi per i cittadini e accelerare i tempi di ammodernamento della rete stradale in Sicilia”, si legge in una nota diffusa da Anas.

Le precedenti denunce di Schifani

“La Regione farà sentire la propria voce in tutte le sedi, anche a livello ministeriale, avanzando la richiesta della rimozione del responsabile di Anas Sicilia che continua a dimostrare scarso senso di collaborazione istituzionale nei confronti del ruolo del commissario e nei confronti dei siciliani“, questo quanto dichiarato lo scorso mese dal Presidente Schifani. Secondo fonti regionali, la mancanza di coordinamento e la gestione poco efficace dei lavori stavano contribuendo a rendere ancora più instabile la viabilità lungo l’asse Palermo-Catania. E proprio per questo Schifani aveva inoltre denunciato la totale assenza di comunicazione da parte di Anas, affermando di non essere stato nemmeno informato sugli esiti degli ultimi sopralluoghi tecnici.