Assegnazioni provvisorie docenti 2025/26: Le domande per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni dei docenti per l’anno scolastico 2025/26 possono essere presentate dal 14 al 25 luglio. I docenti di ruolo devono presentare l’istanza attraverso la piattaforma Istanze Online del Ministero, mentre i docenti a tempo determinato (come quelli assunti da GPS sostegno prima fascia o vincitori PNRR non abilitati) dovranno utilizzare i moduli predisposti dal MIM e inviarli tramite PEC o secondo altre modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale all’Ufficio scolastico territoriale competente.

Chi può richiedere le assegnazioni provvisorie docenti 2025/26

Possono presentare domanda i docenti con motivi validi come:

ricongiungimento con figli minori, coniuge o convivente;

assistenza a familiari con disabilità (L.104/92);

gravi motivi di salute;

ricongiungimento al genitore.

È inoltre necessario non essere soggetti ai vincoli di permanenza triennale, salvo che si rientri in una delle deroghe previste dal CCNI 2025/28, come il soprannumero o la sopravvenienza di diritto alla L.104/92.

Nel dettaglio, possono fare domanda:

Provinciale o interprovinciale: docenti di ruolo assunti entro l’a.s. 2022/23;

Provinciale: neoassunti 2023/24 e 2024/25 (se non rientranti in deroghe);

Interprovinciale: neoassunti 2023/24 e 2024/25 solo con deroga;

Provinciale o interprovinciale: docenti GPS sostegno 2023/24 in ruolo dal 2024/25 con deroga o in esubero;

Provinciale: vincitori PNRR non abilitati che si abilitano entro l’11 agosto;

Interprovinciale: vincitori PNRR non abilitati, con abilitazione entro il 10 agosto e in deroga.

Posti disponibili per le assegnazioni provvisorie 2025/26

I posti disponibili per le assegnazioni provvisorie docenti 2025/26 comprendono:

posti residui dopo le immissioni in ruolo;

posti in organico di fatto (disponibili per un solo anno);

posti in deroga (come da sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010);

posti liberi per part-time, comandi, incarichi di presidenza o mobilità intercompartimentale;

ore residue da abbinare in cattedre orarie (per secondaria I e II grado);

cattedre derivanti da progetti di potenziamento o ore di approfondimento.

Il quadro delle disponibilità sarà predisposto per ogni provincia prima delle operazioni e aggiornato con eventuali nuove disponibilità. Le assegnazioni provvisorie precedono l’attribuzione delle supplenze da GaE e GPS. Gli esiti saranno pubblicati entro il 22 agosto 2025.