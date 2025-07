L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta (Amts) ha comunicato che sabato 26 luglio 2025 è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale a Catania, indetto dal sindacato Cub Trasporti. L’astensione dal lavoro coinvolgerà il personale che aderirà all’iniziativa e potrà causare variazioni o interruzioni nei servizi, con possibili ripercussioni sulla mobilità cittadina.

Le fasce orarie dello sciopero

Lo sciopero si svolgerà in due distinte fasce orarie, per un totale di quattro ore complessive: la prima dalle 17:00 alle 18:00, la seconda dalle 21:00 alle 24:00. In queste finestre temporali potrebbero verificarsi sospensioni o riduzioni del servizio di autobus e mezzi pubblici, specialmente nelle fasce serali del fine settimana, quando è maggiore l’affluenza di cittadini e turisti.

Disagi previsti per l’utenza del weekend

L’Amts invita gli utenti a prestare attenzione agli orari e a pianificare per tempo i propri spostamenti, considerando le possibili modifiche al servizio. L’agitazione sindacale potrebbe creare disagi significativi, in particolare a chi si muove in città nelle ore serali del sabato. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali dell’azienda.