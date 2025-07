L’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha disposto un impegno di oltre 38 milioni di euro per garantire il pagamento del contributo economico a favore delle persone affette da disabilità gravissima per i mesi di giugno e luglio 2025. La misura rientra nel quadro degli interventi sostenuti con il Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza.

Pagate due mensilità per evitare rallentamenti estivi

“Anche quest’anno, con l’arrivo delle ferie estive, abbiamo scelto di anticipare i pagamenti per due mesi – ha dichiarato l’assessore regionale Nuccia Albano – per prevenire eventuali ritardi nell’erogazione dei servizi”. L’obiettivo è quello di garantire continuità e stabilità nell’assistenza, sostenendo concretamente le famiglie più fragili, spesso alle prese con situazioni di elevata complessità e necessità quotidiane rilevanti.

Destinatarie tutte le Asp dell’Isola

I fondi saranno distribuiti a tutte le Asp siciliane, secondo i dati forniti sul numero di beneficiari censiti, che a giugno risultano essere 15.738. Questa misura rappresenta un sostegno diretto alle persone con maggiori difficoltà, che richiedono una presa in carico costante e personalizzata da parte dei servizi socio-sanitari regionali.