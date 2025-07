Domande Irfis 2025: È attiva da martedì 15 luglio 2025, a partire dalle ore 12, la piattaforma online dell’Irfis per la presentazione delle Domande Irfis 2025 relative al nuovo bando promosso dalla Regione Siciliana. L’iniziativa, inserita nel piano di sviluppo turistico regionale, è finanziata con 135 milioni di euro provenienti dal Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027. Obiettivo: migliorare e ampliare la qualità dell’accoglienza turistica siciliana, supportando micro, piccole, medie e grandi imprese del settore alberghiero ed extralberghiero.

Domande Irfis 2025, a chi si rivolge il bando

Il bando è aperto a una vasta platea di soggetti operanti nel settore turistico, tra cui alberghi, bed and breakfast, case vacanze, ostelli, campeggi, villaggi turistici, rifugi e strutture turistiche aggregate come reti d’impresa o cooperative. Le Domande Irfis 2025 possono essere presentate dalle imprese con sede operativa in Sicilia, esclusivamente attraverso il portale dedicato incentivisicilia.irfis.it, utilizzando credenziali SPID o CNS.

Finalità e importi del contributo

I contributi a fondo perduto sono destinati alla ristrutturazione, riattivazione, ampliamento o realizzazione di nuove attività ricettive, purché si tratti di interventi su immobili già esistenti. Non è ammesso il consumo di nuovo suolo, mentre gli interventi dovranno rispettare i vincoli di cubatura imposti dalla normativa edilizia vigente.

Gli importi variano da un minimo di 50.000 euro fino a un massimo di 3,5 milioni di euro. Le agevolazioni saranno concesse tramite procedura valutativa a graduatoria, articolata in due regimi di aiuto distinti: “de minimis” e “in esenzione”, con criteri e massimali specifici.

Domande Irfis 2025: Tempistiche e obiettivi strategici

Le Domande Irfis 2025 potranno essere inoltrate fino alle ore 17:00 del 15 ottobre 2025. Una volta ottenuto il finanziamento, le imprese beneficiarie avranno a disposizione 24 mesi per completare gli interventi.

Secondo quanto dichiarato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il bando rappresenta un importante passo per consolidare la competitività turistica dell’Isola: “Abbiamo pubblicato questo avviso in tempi record. La Sicilia continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo e adesso è il momento giusto per investire nella qualità dell’accoglienza”.

Grazie alle Domande Irfis 2025, la Regione punta a potenziare il settore ricettivo, incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e sostenere la crescita economica attraverso un turismo sempre più sostenibile e strutturato.