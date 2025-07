È ufficialmente aperta la Call for Ideas per sostenere la candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028. L’iniziativa, promossa dal Comune, invita istituzioni, associazioni, fondazioni, imprese culturali e creative, soggetti del Terzo Settore e tutti gli attori attivi nel territorio a presentare progetti e proposte che contribuiscano a delineare una visione innovativa, inclusiva e sostenibile della città.

Idee per una Catania più inclusiva, sostenibile e innovativa

Le idee progettuali dovranno rispondere a obiettivi ben precisi:

Migliorare l’offerta culturale del territorio

Incentivare la partecipazione attiva alla cultura, con particolare attenzione a giovani e categorie fragili

Promuovere la rigenerazione urbana e sociale

Valorizzare l’uso delle nuove tecnologie

Contribuire agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite

Dai piccoli interventi fino ai grandi progetti “flagship”, ogni proposta potrà contribuire a definire l’identità culturale di Catania in vista del 2028.

L’evento partecipativo del 23 luglio

Il percorso verso la candidatura entra nel vivo con “Verso Catania 2028 – Idee, Visioni, Prospettive”, l’evento partecipativo in programma mercoledì 23 luglio 2025 alle ore 15:00 presso il Palazzo della Cultura. Sarà un’occasione per condividere proposte, ascoltare esperienze e avviare un confronto diretto tra operatori culturali, associazioni, istituzioni, organizzazioni del privato sociale e cittadini attivi.

Durante il pomeriggio, i partecipanti saranno coinvolti in cinque tavoli di lavoro tematici, pensati per costruire una visione condivisa e definire le priorità del dossier di candidatura. Il programma dell’incontro prevede:

Introduzione plenaria

Sessioni di confronto nei tavoli di lavoro

Restituzione finale dei contenuti emersi

L’evento è aperto a tutti, ma è necessario registrarsi entro le ore 12:00 di lunedì 21 luglio 2025 tramite la piattaforma Eventbrite.

Come inviare la proposta

Per partecipare alla Call for Ideas, le idee progettuali devono essere presentate compilando l’apposita scheda tecnica, scaricabile al link fornito dal Comune. Il documento, firmato dal legale rappresentante del soggetto proponente, va inviato in formato PDF all’indirizzo email catania2028@comune.catania.it entro le ore 12:00 del 28 luglio 2025, indicando come oggetto:

Nella scheda è richiesto di fornire: