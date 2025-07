Assegnazioni provvisorie ATA: Le assegnazioni provvisorie ATA per l’anno scolastico 2025/26 sono in fase di definizione. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) interessato a cambiare sede per motivi familiari o personali deve presentare la domanda in formato cartaceo entro il 25 luglio 2025. È fondamentale rispettare le indicazioni fornite da ciascun Ufficio Scolastico Provinciale (USP), che pubblica apposite note con le istruzioni, gli indirizzi email e i documenti da allegare.

La domanda deve essere indirizzata all’USP di destinazione, non all’Ufficio Scolastico Regionale (USR). Ogni USP stabilisce modalità e tempistiche specifiche per l’invio, perciò è importante controllare il sito ufficiale della provincia di interesse.

Assegnazioni provvisorie ATA: Invio tramite PEC, quando è obbligatorio e come procedere

Uno degli aspetti fondamentali delle assegnazioni provvisorie ATA è la corretta modalità di invio della domanda. In molte province è richiesto l’invio tramite posta elettronica certificata (PEC). In tal caso, la PEC può essere:

Personale;

Di un amico o familiare, purché nel corpo del messaggio sia chiaramente indicato che si tratta di un invio “per il tramite di”, con nome e cognome del richiedente.

Quando l’invio tramite PEC è espressamente richiesto dall’USP, diventa obbligatorio e l’uso di una casella ordinaria o di posta semplice non è ammesso. È sempre buona norma, inoltre, salvare una copia della domanda inviata, con la relativa ricevuta di consegna PEC.

Suggerimenti operativi per evitare errori

Durante le dirette tenute dai sindacalisti Cozzolino e Raimondo nei giorni 14 e 15 luglio, sono stati forniti consigli pratici per evitare errori nell’invio delle domande di assegnazione provvisoria ATA:

Inviare copia della domanda sia all’USP di destinazione che all’USP di titolarità, anche se non sempre obbligatorio;

sia all’USP di destinazione che all’USP di titolarità, anche se non sempre obbligatorio; Controllare attentamente il decret o dell’USP per verificare la corretta modalità di trasmissione (PEC o posta ordinaria), l’indirizzo, il periodo utile per l’invio e la documentazione da allegare;

o dell’USP per verificare la corretta modalità di trasmissione (PEC o posta ordinaria), l’indirizzo, il periodo utile per l’invio e la documentazione da allegare; Non utilizzare indirizzi email generici o di segreteria scolastica per l’invio, senza indicare chiaramente il nome e i dati del richiedente.

Infine, per chi ha dubbi sulla compilazione o sull’invio, è consigliato rivolgersi alle segreterie sindacali territoriali o consultare i portali dedicati all’orientamento del personale scolastico